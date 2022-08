Ukraine aktuell: Selenskyj bittet IWF um Darlehen

Das Wichtigste in Kürze

- Ukraine will Milliarden-Darlehen vom Internationalen Währungsfonds

- Ratingagenturen stufen Kreditwürdigkeit der Ukraine herunter

- Selenskyj bekräftigt Forderung nach Reisebann für Russen

Die Ukrainewirbt weiter um Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Ein Darlehen von fünf Milliarden Dollar könne dem Land helfen, das Vertrauen anderer Geldgeber zu stützen, sagte der Chef-Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Oleh Ustenko, der Nachrichtenagentur Reuters. Entsprechende IWF-Hilfen für rund 18 Monate könnten als Grundlage für ein weitergehendes Unterstützungspaket von 15 bis 20 Milliarden Dollar dienen.

Kaum noch kreditwürdig

Die Ratingagenturen S&P und Fitch haben die Kreditwürdigkeit der Ukraine auf "selektiven Zahlungsausfall" herabgestuft - und somit eine Stufe über einem vollständigen Zahlungsausfall. S&P begründete den Schritt am Freitag mit einem Aufschub für Zahlungen auf seine Auslandsschulden, den die Ukraine am Mittwoch erhalten hatte.

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat - wie andere auch - die Kreditwürdigkeit der Ukraine weiter herabgestuft

Kiew hatte von seinen internationalen Gläubigern ein zweijähriges Moratorium für seine Auslandsschulden erhalten, die auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Eine Gruppe westlicher Gläubigerstaaten, darunter Frankreich, die USA, Deutschland, Japan und Großbritannien, hatten am 20. Juli nach einem Antrag Kiews einer Stundung der Zinszahlungen auf ukrainische Schulden zugestimmt und andere Gläubiger dazu aufgefordert, ebenso zu verfahren.

Die Wirtschaftsleistung der Ukraine war seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar massiv eingebrochen. Nach den jüngsten Schätzungen der Weltbank vom Juni dürfte die Wirtschaftsleistung der Ukraine in diesem Jahr um 45 Prozent zurückgehen.

Raketenangriff auf Saporischschja

Die südukrainische Großstadt Saporischschja ist nach örtlichen Angaben von fünf russischen Raketen getroffen worden. Dabei seien Gebäude der Infrastruktur zerstört worden, teilte Gebietsgouverneur Olexander Staruch im Internetdienst Telegram mit. Ein Brand sei ausgebrochen. Mindestens eine Frau sei verletzt worden. Die Gebietshauptstadt Saporischschja ist nach wie vor in ukrainischer Hand.

Forderung nach Reisebann für Russen erneuert

Präsident Selenskyj hat seine Forderung nach einem Reisebann für Russen bekräftigt. Nach allem, was die russische Besatzung in der Ukraine getan habe, könne es zu Russland nur eine Haltung geben, nämlich es als Terrorstaat zu betrachten. Das sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag in Kiew. "Von diesem Standpunkt aus sollte auch die Haltung zu den Bürgern Russlands bestimmt werden."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim Internationalen Tag der Jugend (12.08.) in Kiew

Er dankte Tschechien und den baltischen Staaten, dass sie offiziell in der EU die Frage von Touristenvisa für russische Bürger aufgeworfen haben. "Es gibt Leute, die wirklich Schutz brauchen, die in Russland verfolgt werden", sagte Selenskyj. Für sie gebe es erprobte Mechanismen wie Asyl. Das habe aber nichts mit Urlaubs- oder Geschäftsreisen von Russen nach Europa zu tun.

"Es muss gewährleistet sein, dass russische Mörder und Helfer des Staatsterrors nicht Schengen-Visa nutzen", sagte er. Russlands Nachbarstaaten Estland und Lettland im Baltikum haben die Einreiseregeln für Russen bereits verschärft, auch Finnland erwägt dies. Deutschland und auch die EU-Kommission in Brüssel lehnen einen grundsätzlichen Stopp von Touristenvisa für Russinnen und Russen ab.

Russland warnt USA

Die russische Regierung hat die USA davor gewarnt, Moskau als "Terrorunterstützer" zu bezeichnen. Das könne die bilateralen diplomatischen Beziehungen erheblich beschädigen oder gar zum Erliegen bringen, sagte Alexander Darchiev, Leiter der Nordamerika-Abteilung im russischen Außenministerium, nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass.

Washington würde einen "Point of no return" überschreiten, wenn der US-Senat tatsächlich ein Gesetz verabschiedete, mit dem Russland ausgegrenzt werde, sagte.

mak/se (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.