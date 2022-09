Ukraine aktuell: Russlands Einnahmen übersteigen die Kriegskosten

Das Wichtigste in Kürze:

Russland erzielt "immer noch Rekorderlöse"

Habeck glaubt nicht mehr an Nord Stream 1

IAEA kündigt Bericht zur atomaren Sicherheit an

Selenskyj nimmt Abschied von Boris Johnson

"Keine Friedenslösung in Sicht"

Russlands Einnahmen aus fossilen Energieexporten haben in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Krieges die Kosten der Invasion deutlich überstiegen. Das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) errechnete Einnahmen von umgerechnet 158 Milliarden Euro. Dem gegenüber stehen geschätzte Kriegskosten in dem Zeitraum in Höhe von hundert Milliarden Euro.

Russland erziele trotz der zurückgegangenen Ausfuhrmengen "immer noch Rekorderlöse" mit fossilen Brennstoffen, erklärte CREA-Analyst Lauri Myllyvirta. Die Daten zeigten, dass die EU mit 85 Milliarden Euro der größte Abnehmer der Lieferungen war, gefolgt von China mit 35 Milliarden Euro. Innerhalb der EU stand Deutschland mit einem Umfang von 19 Milliarden Euro vorn und war damit gleich hinter China der zweitgrößte Einkäufer von russischen fossilen Energien weltweit.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt sich darauf ein, dass Russland über die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr nach Europa liefern wird. "Es kommt noch ein bisschen Gas über die Ukraine-Pipeline, aber dass Nord Stream 1 wieder aufgemacht wird, gehört nicht zu den Szenarien, von denen ich ausgehe", sagte der Grünen-Politiker im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF).

Ein Grüner Bundesminister, der Atomkraftwerke länger laufen lässt: Robert Habeck

Der russische Staatskonzern Gazprom hat nach einer planmäßigen Wartung der Turbine die Gaslieferungen nach Europa nicht wieder aufgenommen. Begründet wird dies mit angeblich austretendem Öl aus der Maschine. Im Westen wird diese Version angezweifelt und ein politischer Hintergrund für den Lieferstopp vermutet.

IAEA kündigt Bericht über die Lage in der Ukraine an

In dem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) soll es unter anderem um die atomare Sicherheit gehen, heißt es. Wie angekündigt hätten vier Experten der UN-Behörde das Atomkraftwerk Saporischschja inzwischen verlassen. Zwei weitere blieben an der von Russland besetzten Anlage.

Das AKW steht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum zweiten Mal "nur einen Schritt von einer Strahlenkatastrophe entfernt". Russischer Beschuss sei für die erneute Unterbrechung der Stromzufuhr verantwortlich, sagt er. Die IAEA hatte erklärt, die Notstromleitung sei gekappt worden, um ein Feuer zu löschen.

Selenskyj nimmt Abschied von Boris Johnson und hofft auf Liz Truss

Wolodymyr Selenskyj hat sehr emotional Abschied vom scheidenden britischen Premierminister Boris Johnson genommen. "Man sagt, dass es in der Politik keine Freunde gibt", sagte der Präsident in seiner Videoansprache. "Aber Boris - das ist der Fall, wo man sich auf Zuruf versteht."

Verständnis "auf Zuruf": Boris Johnson und Wolodymyr Selenskyj

Er danke Johnson im Namen aller Ukrainer für dessen Solidarität - und hoffe darauf, dass die enge ukrainisch-britische Zusammenarbeit auch mit Liz Truss weitergehe, sagte Selenskyj. "Wir kennen sie gut. Sie hat immer auf der Lichtseite der europäischen Politik gestanden."

Keine Friedenslösung für Ukraine in Sicht

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, sieht derzeit keine Chance für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg. "Russland hat kein Interesse an Verhandlungen. Deswegen wird die Situation in sechs Monaten so ziemlich die gleiche sein, wie sie jetzt ist", sagte er am Montagabend in Genf bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Geneva Center for Security Policy..

Wenn Putin diesen Krieg gewinne, werde er weitermachen, sagte der langjährige außenpolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel: "Das Beste, was wir im Moment tun können, ist die Ukraine zu unterstützen. Die Ukraine verteidigt das Völkerrecht und sie verteidigt die Freiheit in Europa."

rb/fw/qu (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.