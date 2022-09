Ukraine aktuell: Russland kauft Waffen von Nordkorea

Das Wichtigste in Kürze:

Bericht: Russland will Millionen Geschosse von Nordkorea kaufen

Russland erzielt "immer noch Rekorderlöse"

Habeck glaubt nicht mehr an Nord Stream 1

IAEA kündigt Bericht zur atomaren Sicherheit an

"Keine Friedenslösung in Sicht"

Wegen der westlichen Sanktionen bestellt Russland offenbar Artillerie-Munition und Granaten in Nordkorea. Das berichten die Zeitung "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf kürzlich freigegebene Informationen des US-Geheimdienstes. Die Käufe zeigten, dass die Sanktionen zu greifen begännen und die Fähigkeit Russlands einschränkten, seine Invasion in der Ukraine aufrechtzuerhalten, werden US-Regierungsvertreter zitiert.

Erst Ende August hatten amerikanische Geheimdienstkreise verlauten lassen, dass von Moskau gekaufte iranische Drohnen in Russland angekommen seien. Diese könnten für den Beschuss von Radaranlagen, Artillerie und anderen militärischen Objekten eingesetzt werden - hätten aber bei ersten Tests zahlreiche Fehlfunktionen gezeigt.

Mangel an Aufklärungsdrohnen bei russischem Militär

Ein Mangel an Aufklärungsdrohnen erschwert nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten zunehmend die Einsätze der russischen Truppen in der Ukraine. Das geht einem Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. "Angesichts von Verlusten auf dem Schlachtfeld ist es wahrscheinlich, dass Russland Schwierigkeiten hat, seine Bestände an unbemannten Luftfahrzeugen aufrechtzuerhalten", hieß es in der Mitteilung auf Twitter. Das werde verschärft durch die mittels internationaler Sanktionen hervorgerufene Verknappung an Ersatzteilen. Seit Kriegsbeginn veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zu dessen Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Angeblich mehr als 50.000 russische Soldaten im Krieg gefallen

In den mehr als sechs Monaten Angriffskrieg in der Ukraine soll die russische Armee laut ukrainischen Angaben mehr als 50.000 Soldaten verloren haben. Nach 195 Tagen Invasion seien 50.150 russische Soldaten getötet worden, teilte der ukrainische Generalstab per Facebook mit. Ebenso will die ukrainische Armee bereits 2077 Panzer, 4484 gepanzerte Fahrzeuge, 236 Flugzeuge und 207 Hubschrauber abgeschossen haben. Es gibt keine unabhängigen Bestätigungen der Angaben. Das britische Verteidigungsministerium geht dagegen von lediglich etwa 25 000 getöteten russischen Soldaten aus. Russland selbst hat seit langem keine Angaben mehr zu eigenen Gefallenen gemacht.

Russische Ölplattform in Usinsk (Archivbild)

Russlands Einnahmen höher als Kriegskosten

Russlands Einnahmen aus fossilen Energieexporten haben in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Krieges die Kosten der Invasion deutlich überstiegen. Das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) errechnete Einnahmen von umgerechnet 158 Milliarden Euro. Dem gegenüber stehen geschätzte Kriegskosten in dem Zeitraum in Höhe von hundert Milliarden Euro.

Russland erziele trotz der zurückgegangenen Ausfuhrmengen "immer noch Rekorderlöse" mit fossilen Brennstoffen, erklärte CREA-Analyst Lauri Myllyvirta. Die Daten zeigten, dass die EU mit 85 Milliarden Euro der größte Abnehmer der Lieferungen war, gefolgt von China mit 35 Milliarden Euro. Innerhalb der EU stand Deutschland mit einem Umfang von 19 Milliarden Euro vorn und war damit gleich hinter China der zweitgrößte Einkäufer von russischen fossilen Energien weltweit.

Habeck glaubt nicht mehr an Nord Stream 1

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt sich darauf ein, dass Russland über die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr nach Europa liefern wird. "Es kommt noch ein bisschen Gas über die Ukraine-Pipeline, aber dass Nord Stream 1 wieder aufgemacht wird, gehört nicht zu den Szenarien, von denen ich ausgehe", sagte der Grünen-Politiker im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF).

Ein Grüner Bundesminister, der Atomkraftwerke länger laufen lässt: Robert Habeck

Der russische Staatskonzern Gazprom hat nach einer planmäßigen Wartung der Turbine die Gaslieferungen nach Europa nicht wieder aufgenommen. Begründet wird dies mit angeblich austretendem Öl aus der Maschine. Im Westen wird diese Version angezweifelt und ein politischer Hintergrund für den Lieferstopp vermutet.

IAEA kündigt Bericht über die Lage in der Ukraine an

In dem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) soll es unter anderem um die atomare Sicherheit gehen, heißt es. Wie angekündigt hätten vier Experten der UN-Behörde das Atomkraftwerk Saporischschja inzwischen verlassen. Zwei weitere blieben an der von Russland besetzten Anlage.

Das AKW steht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum zweiten Mal "nur einen Schritt von einer Strahlenkatastrophe entfernt". Russischer Beschuss sei für die erneute Unterbrechung der Stromzufuhr verantwortlich, sagt er. Die IAEA hatte erklärt, die Notstromleitung sei gekappt worden, um ein Feuer zu löschen.

Nach erneutem Artilleriebeschuss beim AKW Saporischschja ist es in der nahe gelegenen Stadt Enerhodar zu einem Stromausfall gekommen. Sowohl die von Russland eingesetzten Besatzungsbehörden als auch der aus der Stadt geflohene Bürgermeister Dmytro Orlow bestätigten den Vorfall im Nachrichtendienst Telegram.

Keine Friedenslösung für Ukraine in Sicht

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, sieht derzeit keine Chance für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg. "Russland hat kein Interesse an Verhandlungen. Deswegen wird die Situation in sechs Monaten so ziemlich die gleiche sein, wie sie jetzt ist", sagte er am Montagabend in Genf bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Geneva Center for Security Policy..

Wenn Putin diesen Krieg gewinne, werde er weitermachen, sagte der langjährige außenpolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel: "Das Beste, was wir im Moment tun können, ist die Ukraine zu unterstützen. Die Ukraine verteidigt das Völkerrecht und sie verteidigt die Freiheit in Europa."

rb/fw/qu (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.