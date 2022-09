Ukraine aktuell: Pentagon verspricht weitere Militärhilfe

Das Wichtigste in Kürze:

Washington sagt der Ukraine mehr Militärhilfe zu

Gegen Russland planen die USA neue Sanktionen

Nach Gedicht-Rezitation müssen drei Russen ins Gefängnis

Die USA wollen weitere Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar an die Ukraine liefern. Darunter seien unter anderem 18 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Munition sowie Radar- und Drohnenabwehrsysteme, teilte das Pentagon mit. Die Ausrüstung solle in sechs bis 24 Monaten geliefert werden. Die Regierung in Washington will nach eigenen Angaben neue Waffen bestellen, anstatt auf Bestände der Armee zurückzugreifen. Zusammen mit diesem Betrag haben die USA der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands im Februar Hilfen im Wert von 16,2 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Neue US-Sanktionen gegen Russland

Die USA bereiten nach eigenen Angaben neue Sanktionen gegen Russland vor. Die Regierung in Moskau werde für die Scheinreferenden in den besetzten Teilen der Ukraine einen hohen Preis zahlen müssen, erklärte der Koordinator der Strafmaßnahmen im Außenministerium, James O'Brien. Man arbeite zu diesem Zweck mit Verbündeten und Partnern zusammen. Der Fokus der Strafmaßnahmen liege weiterhin auf militärischen Lieferketten und vulnerablen Stellen in der russischen Wirtschaft.

Scheinreferenden in der Ukraine und die Folgen

U-Haft nach Gedicht-Rezitation gegen Teilmobilmachung

In Russland sind drei junge Männer für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen worden, weil sie bei einer Protestveranstaltung gegen die Teilmobilmachung ein Gedicht rezitiert hatten. Es handelte sich um "Töte mich, Milizionär!" von Wladimir Majakowski. Die Menschenrechtsorganisation OVD-Info teilte mit, es werde gegen sie wegen "Aufstachelung zum Hass mit der Androhung von Gewalt" ermittelt. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihnen sechs Jahre Haft.

Bei Protesten gegen die Teilmobilmachung geht die Polizei rigoros gegen Demonstranten vor - hier in Moskau

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Einsatz in der Ukraine bekannt gegeben. Die Entscheidung hatte Proteste im ganzen Land sowie eine Flucht russischer Männer Richtung Nachbarländer ausgelöst.

Frankreich schickt per Schiff Hilfsgüter

Ein Schiff mit 1000 Tonnen Hilfsgütern für die Ukraine hat im südfranzösischen Marseille abgelegt. An Bord sind zahlreiche Rettungsfahrzeuge, Medikamente und medizinisches Gerät, Lebensmittel sowie mobile Hilfsbrücken. Sie werden in die rumänische Hafenstadt Konstanza transportiert, von wo aus die Güter auf dem Landweg dann in die Ukraine gebracht werden sollen. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna sprach von der bislang größten Hilfsoperation des Landes für die Ukraine seit dem russischen Einmarsch im Februar.

