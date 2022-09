Ukraine aktuell: Papst mischt beim Gefangenenaustausch mit

Das Wichtigste in Kürze:

Papst berichtet von Hilfe bei Gefangenenaustausch

Washington sagt der Ukraine mehr Militärhilfe zu

Gegen Russland planen die USA neue Sanktionen

Nach Gedicht-Rezitation müssen drei Russen ins Gefängnis

Papst Franziskus hat von seinen Bemühungen um einen Gefangenenaustausch in der Ukraine berichtet. Der 85-Jährige führte bei einem Treffen mit Jesuiten in Kasachstan nicht konkret aus, wann er geholfen hatte und ob sein Einsatz letztlich erfolgreich war. Franziskus sagte den Geistlichen des Jesuitenordens, dem er selbst auch angehört, dass ihn immer wieder Menschen und Offizielle aus der Ukraine besuchen und vom Krieg berichten.

"Es kam auch ein Militäroberer, der sich um Gefangenenaustausche kümmert", erzählte der Papst. "Sie brachten mir eine Liste mit mehr als 300 Gefangenen. Sie baten mich, etwas zu tun, um einen Austausch zu ermöglichen. Ich rief sofort den russischen Botschafter an, um zu fragen, ob man etwas tun könne, ob ein Gefangenenaustausch beschleunigt werden könne."

Ende Juni hatten die ukrainischen und die russischen Streitkräfte knapp 300 Kriegsgefangene ausgetauscht. Das wurde damals als größter Austausch von Gefangenen nach Kriegsausbruch im Februar bezeichnet. Der Papst, der den Angriffskrieg auf die Ukraine als "Dritten Weltkrieg" wertet, hatte die kasachischen Jesuiten bereits in der vorvergangenen Woche getroffen. Seine Äußerungen wurden erst heute bekannt.

Mobilmachung: Russland verliert viele seiner klügsten Köpfe

Die Flucht Zehntausender russischer Männer wegen der Teilmobilmachung hat nach britischer Einschätzung zu einem enormen intellektuellen Aderlass für Russland geführt. "Unter denjenigen, die versuchen, Russland zu verlassen, sind die Bessergestellten und Gutausgebildeten überrepräsentiert", gab das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse bekannt. Wenn man auch die Einberufenen berücksichtige, dürften die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen enorm sein, heißt es.

Die Behörde verweist auf die geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften und einen rasanten "Brain-Drain", also einem Verlust von Fachkräften etwa in den Technikbranchen. "In den sieben Tagen, seit Präsident (Wladimir) Putin die "Teilmobilmachung" angekündigt hat, hat ein beträchtlicher Exodus von Russen begonnen, die der Einberufung entgehen wollen", hieß es in London weiter. Zwar seien genaue Zahlen unklar. Aber vermutlich übertreffe die Zahl der Ausgereisten die Stärke der Invasionsarmee, mit der Russland im Februar die Ukraine angegriffen hatte. Schätzungen zufolge hatte Moskau vor dem Aufmarsch etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland aufmarschieren lassen.

Selenskyj dringt erneut auf weitere Waffenlieferungen Deutschlands

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sein Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz genutzt, um erneut auf weitere Waffenlieferungen aus Deutschland zu dringen. "Beim Thema Verteidigung habe ich betont, dass wir auf ein Raketenabwehrsystem aus Deutschland warten", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er sei Deutschland "dankbar für die Bereitschaft, bei der Luftabwehr zu helfen".

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, er habe mit Scholz auch andere Verteidigungsfragen detailliert besprochen und davon gebe es "eine ganze Menge". Auch politische und finanzielle Fragen sowie das Thema Energie seien besprochen worden, darunter "die Lieferung von Gas nach Europa und die Sabotage an der Nord-Stream-Pipeline". Scholz und Selenskyj hatten am Mittwoch miteinander telefoniert.

Pentagon verspricht weitere Militärhilfe

Die USA wollen weitere Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar an die Ukraine liefern. Darunter seien unter anderem 18 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Munition sowie Radar- und Drohnenabwehrsysteme, teilte das Pentagon mit. Die Ausrüstung solle in sechs bis 24 Monaten geliefert werden. Die Regierung in Washington will nach eigenen Angaben neue Waffen bestellen, anstatt auf Bestände der Armee zurückzugreifen. Zusammen mit diesem Betrag haben die USA der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands im Februar Hilfen im Wert von 16,2 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Neue US-Sanktionen gegen Russland

Die USA bereiten nach eigenen Angaben neue Sanktionen gegen Russland vor. Die Regierung in Moskau werde für die Scheinreferenden in den besetzten Teilen der Ukraine einen hohen Preis zahlen müssen, erklärte der Koordinator der Strafmaßnahmen im Außenministerium, James O'Brien. Man arbeite zu diesem Zweck mit Verbündeten und Partnern zusammen. Der Fokus der Strafmaßnahmen liege weiterhin auf militärischen Lieferketten und vulnerablen Stellen in der russischen Wirtschaft.

Scheinreferenden in der Ukraine und die Folgen

U-Haft nach Gedicht-Rezitation gegen Teilmobilmachung

In Russland sind drei junge Männer für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen worden, weil sie bei einer Protestveranstaltung gegen die Teilmobilmachung ein Gedicht rezitiert hatten. Es handelte sich um "Töte mich, Milizionär!" von Wladimir Majakowski. Die Menschenrechtsorganisation OVD-Info teilte mit, es werde gegen sie wegen "Aufstachelung zum Hass mit der Androhung von Gewalt" ermittelt. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihnen sechs Jahre Haft.

Bei Protesten gegen die Teilmobilmachung geht die Polizei rigoros gegen Demonstranten vor - hier in Moskau

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Einsatz in der Ukraine bekannt gegeben. Die Entscheidung hatte Proteste im ganzen Land sowie eine Flucht russischer Männer Richtung Nachbarländer ausgelöst.

Frankreich schickt per Schiff Hilfsgüter

Ein Schiff mit 1000 Tonnen Hilfsgütern für die Ukraine hat im südfranzösischen Marseille abgelegt. An Bord sind zahlreiche Rettungsfahrzeuge, Medikamente und medizinisches Gerät, Lebensmittel sowie mobile Hilfsbrücken. Sie werden in die rumänische Hafenstadt Konstanza transportiert, von wo aus die Güter auf dem Landweg dann in die Ukraine gebracht werden sollen. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna sprach von der bislang größten Hilfsoperation des Landes für die Ukraine seit dem russischen Einmarsch im Februar.

Bericht: BND informiert Ukraine über russische Stellungen

Der Bundesnachrichtendienst (BND) leitet offenbar auch militärisch nutzbare Geheimdienstinformationen über russische Stellungen und Truppenbewegungen an die Ukraine weiter. Dabei handele es sich um Aufklärungserkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND), die aus Satellitenbildern, abgefangenen Funksprüchen oder Mobiltelefongesprächen stammten, heißt es in der Wochenzeitung "Die Zeit" und im ARD-Fernsehmagazin "Kontraste". Allerdings würden die Daten nur mit Verzögerung übermittelt.

Genannt wurden in den Berichten Hinweise auf russische Munitionsdepots sowie Aufnahmen eines russischen Flugfeldes mit genauer Lage und Zahl der Flugzeuge. Die Daten könnten dann in die ukrainische Kriegsplanung mit einfließen und der ukrainischen Armee bei der Vorbereitung militärischer Operationen helfen. Die Daten würden jedoch mit einer Verzögerung von bis zu einigen Tagen weitergegeben. Deshalb seien sie "nicht unmittelbar" für die Planung und Steuerung tödlicher Angriffe nutzbar.

