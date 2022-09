Ukraine aktuell: Kiew will 300 Milliarden Euro Entschädigung

Das Wichtigste in Kürze:

- Ukraine fordert 300 Milliarden US-Dollar Entschädigung

- Ukraine verkündet weitere Erfolge bei Gegenoffensive

- US-Außenminister Blinken lobt militärische Fortschritte

- EU-Finanzminister beraten über neues Hilfspaket

Die Ukraine will nach Angaben ihres Justizministers Denys Maliuska Kriegsentschädigungen aus Russland von mindestens 300 Milliarden US-Dollar (etwa 300 Milliarden Euro) durchsetzen. Bei der UN-Vollversammlung wolle Kiew eine Resolution erreichen als Grundstein für einen internationalen Wiedergutmachungsmechanismus, sagte Maliuska den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir wollen eine Kompensation für alle Schäden, die Russland in der Ukraine durch seinen Angriffskrieg verursacht hat", sagte er.

Der Schaden, den die Ukraine durch die russische Invasion erlitten hat, wird mittlerweile schon viel höher geschätzt. Doch die genannte Summe von 300 Milliarden US-Dollar entspricht den Guthaben der russischen Nationalbank in den G7-Staaten, die im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Maliuska verlangte den Zugriff darauf sowie auf das Auslandsvermögen russischer Staatsunternehmen und auf beschlagnahmten Besitz russischer Oligarchen.

Deutschland solle Auskunft geben, wie viel russisches Vermögen hier geparkt sei, sagte der Minister. Zugleich solle Berlin das ukrainische Vorhaben in der UN-Vollversammlung in New York unterstützen. Maliuska hatte am Donnerstag mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gesprochen.

Die ukrainische Armee drängt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj und Militärvertretern die russischen Besatzungstruppen weiter zurück. In der Region Charkiw im Nordosten des Landes seien die Einheiten 50 Kilometer weit in das vom Feind kontrollierte Gebiet vorgedrungen, sagte Armeevertreter Oleksij Gromow, der dem ukrainischen Generalstabs angehört. Er verkündete zudem weitere Rückeroberungen von Gebieten im Süden und im ostukrainischen Donbass. Im Süden seien die ukrainischen Streitkräfte "tief" in die russischen Stellungen vorgedrungen und hätten "mehrere Ortschaften befreit". Im Donbass seien sie in den Gebieten von Kramatorsk und Slowjansk vorgerückt.

Die Ukraine meldet weiter Erfolge bei ihrer Gegenoffensive: ein ukrainischer Kampfverband in der Region Charkiw

Laut Präsident Selenskyj haben die ukrainischen Truppen seit Anfang September mehr als 1000 Quadratkilometer von den russischen Invasoren zurückerobert. Diese Zahl nannte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Im Rahmen laufender Verteidigungsoperationen haben unsere Helden bereits Dutzende von Siedlungen befreit", sagte er ohne weitere Details zu nennen. "Die Ukraine ist und wird frei sein", versprach Selenskyj. Allerdings halten russische Truppen nach früheren Angaben etwa 125.000 Quadratkilometer in der Ukraine besetzt. Das ist ein Fünftel des Staatsgebietes einschließlich der Halbinsel Krim.

Früher am Abend hatte Selenskyj Meldungen über die Rückeroberung der Kreisstadt Balaklija in der Region Charkiw bestätigt. Als Beleg veröffentlichte er ein Video, gedreht mutmaßlich auf dem Rathaus. Vor der blau-gelben ukrainischen Fahne erstattete ein Soldat dem Präsidenten Bericht über die Einnahme der Stadt. "Die Flagge der Ukraine über einer freien ukrainischen Stadt unter einem freien ukrainischen Himmel", schrieb Selenskyj. Nicht verifizierte Internetvideos zeigten Passanten, die den ukrainischen Soldaten zuwinkten oder sie unter Tränen umarmten.

Die von Russland eingesetzte Verwaltung für die eroberten Gebiete um Charkiw behauptete, Balaklija und der Ort Schewtschenkowe seien weiter unter russischer Kontrolle. Es würden Reserven in den Kampf geführt, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Verwaltungschef Andrej Alexejenko. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew sind die ukrainischen Truppen dagegen bereits weiter nach Osten in Richtung der Stadt Kupjansk vorgestoßen. Dort ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, über den Russland seine Truppen beim Angriff auf den Donbass versorgt. In Kupjansk ordnete die Besatzungsverwaltung die Evakuierung von Frauen und Kindern an.

US-Außenminister Blinken lobt militärische Fortschritte

Ohne Vorankündigung reiste US-Außenminister Antony Blinken am 8. September 2022 in die Ukraine und traf in Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.)

US-Außenminister Antony Blinken hat sich zum Abschluss seines Überraschungsbesuchs in Kiew positiv zur ukrainischen Gegenoffensive geäußert. "Es ist noch sehr früh, aber wir sehen deutliche und echte Fortschritte vor Ort, insbesondere in der Gegend von Cherson, aber auch einige interessante Entwicklungen im Donbass im Osten", sagte Blinken vor Journalisten.

Es war Blinkens zweiter Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Der US-Chefdiplomat sagte der Ukraine langfristige Kredite und Bürgschaften in Höhe von einer Milliarde Dollar zu. Weitere 1,2 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern des US-Außenministeriums sollen an 18 andere Länder fließen, die sich ebenfalls von Russland bedroht fühlen, darunter die drei baltischen Staaten, die Republik Moldau und Georgien.

EU-Finanzminister beraten über neues Hilfspaket

Auch die Finanzminister der Europäischen Union beraten ab diesem Freitag in Prag über weitere Unterstützung für die Ukraine. Bei dem zweitägigen informellen Treffen geht es um eine neue Hilfstranche in Höhe von fünf Milliarden Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Regierung in Kiew die Kredite am Mittwoch in Aussicht gestellt.

Am Rande des Finanzministertreffens dürfte es auch um eine sogenannte Übergewinnabgabe für Energiekonzerne gehen, die besonders von den massiv gestiegenen Preisen in Folge des Ukraine-Kriegs profitieren. Die Ampel-Koalition hatte sich am Wochenende geeinigt, Entlastungen für die Verbraucher durch das Abschöpfen solcher "Zufallsgewinne" zu finanzieren. Zeitgleich zu den Finanzministern tagen dazu in Brüssel auch die Minister, die in ihren Staaten für Energie zuständig sind.

