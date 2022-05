Ukraine aktuell: Kiew stoppt Gastransit in Region Luhansk

Das Wichtigste in Kürze:

Die Ukraine unterbricht den Gastransit im Osten des Landes

Ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung an der Panzerhaubitze in Deutschland

UN-Generalsekretär Guterres besucht Kriegsflüchtlinge in der Republik Moldau

Wegen des Kriegs stellt die Ukraine an diesem Mittwoch den Transit von russischem Gas Richtung Europa im Gebiet Luhansk im Osten des Landes ein. Damit fielen bis zu 32,6 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag weg. Das sei fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge, teilte der ukrainische Gasnetzbetreiber GTSOU weiter mit. Aufgrund der russischen Besatzung sei es unmöglich geworden, den Punkt Sochraniwka sowie die Verdichterstation Nowopskow zu kontrollieren. Der Transit-Teilstopp soll von 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 MESZ) an gelten.

Sochraniwka ist Teil der Sojus-Pipeline, die vom russischen Gebiet Orenburg bis ins ukrainische Uschhorod führt. Die Ukrainer deuteten an, Russen hätten den Betrieb der Anlage in jüngster Zeit gestört.

Der russische Energieriese Gazprom, der zuletzt täglich fast 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Europa gepumpt hatte, erklärte, man habe "keinerlei Bestätigung über Umstände höherer Gewalt" erhalten. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen ganz "ungestört" in Sochraniwka gearbeitet.

Die nun wegfallenden Lieferungen stattdessen direkt an den Punkt Sudscha, der auf russischem Gebiet in Grenznähe zur Ukraine liegt, durchzuleiten, sei technisch nicht möglich, sagte Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge.

Eine Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr wird auf einen Tieflader gefahren (Archiv)

Ukrainer werden im Umgang mit der Panzerhaubitze geschult

Ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 in Deutschland eingetroffen. Die künftigen Besatzungen des Waffensystems und technische Fachleute landeten in Rheinland-Pfalz. An diesem Mittwoch sollen sie an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingewiesen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.

Zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg wird Deutschland sieben und die Niederlande werden fünf Panzerhaubitzen übergeben. Sie werden jeweils von fünf Soldaten bedient.

Eine Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug, ähnlich einem Panzer. Die Besatzung kann bis zu sechs Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen. Die Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit.

Guterres besucht Flüchtlingslager in Moldau

UN-Generalsekretär António Guterres hat in der Republik Moldau ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine besucht. "Es ist unmöglich, Flüchtlinge zu treffen und von ihren Geschichten nicht tief bewegt zu sein", sagte der 73-Jährige in der Hauptstadt Chisinau. Diese Tragödie zeige, dass "Krieg eine sinnlose Sache ist und dass dieser Krieg enden muss".

Eine aus der Ukraine geflüchtete Frau spricht mit dem UN-Generalsekreär

Die kleine Ex-Sowjetrepublik mit ihren 2,6 Millionen Einwohnern hat fast eine halbe Million Kriegsflüchtlinge aus der benachbarten Ukraine aufgenommen.

Tschechien ersetzt Russland im UN-Menschenrechtsrat

Nach dem Ausscheiden Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat ist Tschechien in das internationale Gremium mit Sitz in Genf nachgerückt. Die UN-Vollversammlung in New York entschied sich mit deutlicher Mehrheit in geheimer Abstimmung für die Regierung in Prag.

Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky erklärte, sein Land wolle an das Erbe des Bürgerrechtlers und früheren tschechoslowakischen und tschechischen Präsidenten Vaclav Havel anknüpfen.

Als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg hatte die UN-Vollversammlung die Mitgliedschaft Moskaus ausgesetzt. Daraufhin erklärte der Kreml den Austritt aus dem Gremium.

Das Ergebnis der Abstimmung über die Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft

Im UN-Menschenrechtsrat sitzen 47 Mitglieder, die von der UN-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt werden. Zurzeit sind auch die Ukraine und Deutschland mit dabei.

