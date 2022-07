Ukraine aktuell: Iran will Russland mit Drohnen versorgen

Das Wichtigste in Kürze:

USA: Iran bereitet sich auf Drohnen-Lieferungen an Russland vor

Oligarch Achmetow übergibt Medien-Imperium der Ukraine

Ukraine protestiert gegen Auslieferung gewarteter Gas-Turbine an Russland

Der Iran will Russland nach Erkenntnissen der USA mit Hunderten von Drohnen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine beliefern. Teheran wolle Moskau "bis zu mehrere hundert" solcher unbemannten Fluggeräte geben, darunter auch waffenfähige Drohnen, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, vor Journalisten.

"Unsere Informationen deuten des Weiteren darauf hin, dass der Iran sich vorbereitet, russische Einheiten im Einsatz dieser Drohnen auszubilden", sagte Sullivan. "Erste Trainingseinheiten könnten schon im Juli beginnen." Nach Angaben Sullivans ist unklar, ob der Iran Russland bereits Drohnen geliefert hat.

Drohnen spielen im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle, ob für Raketenangriffe, den Abwurf kleinerer Bomben oder das Auskundschaften des Gegners. Ukrainische Truppen setzen erfolgreich türkische Bayraktar-Kampfdrohnen gegen die russischen Streitkräfte ein. Die USA und andere Staaten haben der Ukraine ebenfalls Drohnen geliefert.

Oligarch Achmetow übergibt Teil seines Vermögens dem Staat

Rinat Achmetow gilt als reichster Mann der Ukraine. Wegen eines Gesetzes zur Begrenzung des Einflusses von Oligarchen übergibt er nun sein gesamtes Medienimperium an den Staat. "Diese Woche wird die Media Group Ukraine alle ukrainischen Lizenzen unserer Fernsehkanäle (...) und Printmedien zugunsten des Staates abgeben", sagte Achmetow. Der 55-jährige Multimilliardär erklärte weiter, die in dem im September 2021 beschlossenen Gesetz festgehaltene kurze Frist zum Verkauf von Medien und die "russische militärische Aggression gegen die Ukraine" machten es ihm "unmöglich", die Medienunternehmen zu Marktbedingungen zu verkaufen. Die Media Group Ukraine ist eine der größten Medien-Holdings in dem Land. Ihr gehören zehn TV-Kanäle, darunter Nachrichtensender, Online-Medien und Printmedien.

Rinat Achmetow (Archivbild)

Achmetow hat ein geschätztes Vermögen von mehr als vier Milliarden Euro. Seine Holding SCM ist unter anderem in den Sektoren Stahl, Energie und Kohle aktiv. Der in der russischsprachigen Ostukraine geborene Großindustrielle und Besitzer des Fußballvereins Schachtar Donezk galt lange Zeit als russlandfreundlich. Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er verurteilt.

Ukraine protestiert gegen Turbinen-Ausfuhr durch Kanada

Die Ukraine hat scharf dagegen protestiert, dass Kanada auf Drängen der Bundesregierung die Ausfuhr einer reparierten Turbine für die aus Russland kommende Gaspipeline Nord Stream 1 genehmigt hat. Man habe den kanadischen Botschafter einbestellt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Dieser Vorgang werde in Moskau als Zeichen der Schwäche gewertet, erklärte er weiter. Russland wolle den Gashahn für Europa vollständig zudrehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r.) mit Militärs

Das russische Staatsunternehmen Gazprom hatte die Liefermenge durch Nord Stream 1 im Juni deutlich gedrosselt und auf die fehlende Turbine verwiesen, die zur Reparatur in Kanada war. Kanada gab am Wochenende die Ausfuhr der reparierten Turbine frei. Sie soll nun schnellstmöglich über Deutschland nach Russland geliefert werden, wo sie der Siemens-Konzern wieder einbauen wird.

Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, der von russischer Seite genannte Grund für die gedrosselten Gasmengen werde mit der Lieferung der Turbine beseitigt. Den Protest der Ukraine habe die Bundesregierung zur Kenntnis genommen. Allerdings würden die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland den Gastransit nicht betreffen.

Video ansehen 02:11 Gazprom wartet Gas-Pipeline Nord Stream 1

se/fab (dpa, afp, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.