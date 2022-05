Ukraine aktuell: Gazprom liefert den Niederlanden kein Gas mehr

Das Wichtigste in Kürze:

Gazprom stellt Gaslieferungen an die Niederlande ein

Französischer Journalist in der Ukraine getötet

Selenskyj beklagt Zerstörung in Sjewjerodonezk

USA wollen Ukraine keine Raketen mit großer Reichweite liefern

Getreide aus Cherson wird nach Russland gebracht

Der russische Energiekonzern Gazprom stoppt nach Angaben des niederländischen Energieversorgers Gasterra seine Erdgaslieferungen an das Unternehmen. Hintergrund sei die Weigerung von Gasterra, in Rubel zu zahlen. Daraufhin habe Gazprom erklärt, die Niederlande würden mit Wirkung zum 31. Mai 2022 nicht mehr beliefert. Zwei Milliarden Kubikmeter Gas, die man ursprünglich bis Oktober von Gazprom habe beziehen wollen, seien bei anderen Anbietern geordert worden, so Gasterra.

Hintergrund ist eine Anordnung des russischen Staatschefs Wladimir Putin, der nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine verkündet hatte, "unfreundliche" Bezieherländer russischen Gases müssten ihre Rechnungen künftig in Rubel zahlen. Vor gut einer Woche hatte Russland bereits Gaslieferungen nach Finnland eingestellt; im April wurden zudem Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ausgesetzt. Die Europäische Union warf Moskau "Erpressung" vor.

"Frauen aus Stahl" fordern Freilassung ihrer Männer

Nach der Gefangennahme Hunderter ukrainischer Kämpfer des Asow-Regiments in der Hafenstadt Mariupol haben deren Schwestern, Ehefrauen und Mütter Russland zur Freilassung der Männer aufgefordert. Die Verteidiger von Mariupol hätten heldenhaft und auf Befehl die Stadt gegen russischen Angriffe verteidigt. Sie dürften nicht in Vergessenheit geraten, sagte Natalija Sarizka vor Journalisten in Kiew. Sie ist Mitgründerin der neuen Organisation Frauen aus Stahl. Der Name ist eine Anspielung auf das Asow-Stahlwerk, das die Kämpfer wochenlang verteidigt hatten, ehe sich die letzten von ihnen vor gut einer Woche in Gefangenschaft begaben.

Video ansehen 01:34 Russische Truppen rücken im Osten vor

Der Justizminister der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DNR), Jurij Sirowatko, erklärte, alle "Kriegsgefangenen" befänden sich auf dem Gebiet der DNR. Darunter seien 2300 Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk. Das Asow-Regiment werde "als terroristische Organisation betrachtet". Für die Taten, die den Kämpfern vorgeworfen würden, "haben wir die schwerste Strafe: die Todesstrafe", so Sirowatko.

Selenskyj beklagt Zerstörung in Sjewjerodonezk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die weitgehende Zerstörung der Großstadt Sjewjerodonezk im Donbass vorgeworfen. Die gesamte Infrastruktur sei vernichtet, sagte Selenskyj. "90 Prozent der Häuser sind beschädigt. Mehr als zwei Drittel des Wohnbestands der Stadt sind komplett zerstört." Ständig werde die Stadt angegriffen. Die russische Armee wolle Sjewjerodonezk unbedingt erobern.

Die Ukraine unternehme alles, um die Offensive einzudämmen. "Es gab keinen einzigen Tag, an dem wir uns nicht bemüht haben, mehr Waffen zu finden, mehr moderne Waffen, um unser Land, unser Volk, zu schützen", sagte der Präsident. Sjewjerodonezk ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe. Die Stadt gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch unter Kontrolle hält. Allerdings sind russische Truppen bereits in den südöstlichen und nordöstlichen Teil vorgedrungen. Inzwischen rücken sie nach Angaben des Gouverneurs der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf das Zentrum von Sjewjerodonezk vor.

Französischer Journalist getötet

Ein französischer Journalist ist nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums bei einer Evakuierung aus der unmittelbaren Umgebung von Sjewjerodonezk getötet worden. Er sei in einem Fahrzeug gewesen, das Zivilisten aus den Kampfgebieten bringen sollte und das von russischen Geschossen getroffen worden sei.

In Sjewjerodonezk sind nach Angaben der Ukraine zwei Drittel aller Wohnungen zerstört

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte die Todesnachricht. Außenministerin Catherine Colonna machte einen "russischen Bombenangriff auf einen humanitären Einsatz" für den Tod des Reporters verantwortlich. Bei dem Angriff auf einen "humanitären Konvoi" und auf einen Journalisten handele es sich um ein "doppeltes Verbrechen".

USA wollen Ukraine keine Raketen mit großer Reichweite liefern

US-Präsident Joe Biden will der Ukraine keine Mehrfachraketenwerfer mit großer Reichweite zukommen lassen. Die Vereinigten Staaten würden "keine Raketensysteme liefern, die in Russland angreifen können", sagte Biden. Damit wendet sich der Präsident gegen die mehrfache Bitte der Regierung in Kiew, diese Waffensysteme zu erhalten.

Außenminister Dmytro Kuleba hatte am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, sein Land brauche "dringend" Raketenwerfer-Systeme, um sich gegen die russischen Streitkräfte wehren zu können. Die USA unterstützen die Ukraine mit umfangreichen Waffenlieferungen. Zugleich erklärte die Regierung in Washington wiederholt, man wolle keinesfalls direkt in den Konflikt eingreifen und Kriegspartei werden.