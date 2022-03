Ukraine aktuell: Evakuierungsversuch in Mariupol gestoppt

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Erneut Evakuierungsversuch in Mariupol gescheitert

Zahl der Flüchtlinge nimmt zu

US-Außenminister Blinken trifft sich mit Macron

Ukrainischer Außenminister richtet Bitte an seinen US-Kollegen

Israels Premier trifft erst Putin in Moskau, dann Scholz in Berlin

Die Rettung Zivilisten aus der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol ist erneut gescheitert. Zunächst hatten die örtlichen Behörden mitgeteilt, mit den russischen Truppen sei eine elfstündige Waffenruhe vereinbart worden. Doch am Mittag hieß es von ukrainischer Seite, die Aktion sei abgebrochen worden, aufgrund der andauernden russischen Angriffe. Das Rote Kreuz sprach von einem "Fehlen einer detaillierten und funktionierenden Übereinkunft". Die Menschen lebten in Schrecken und suchten verzweifelt nach Sicherheit.

Nach ukrainischer Darstellung sitzen die Bewohner seit Tagen ohne Strom und Heizung, es soll viele Tote und Tausende Verletzte geben. Schon am Samstag war eine Feuerpause für einen humanitären Korridor nicht eingehalten worden, wofür sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machten.

Die Situation in Mariupol ist nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) "katastrophal". Sie verschlimmere sich "von Tag zu Tag", sagte der MSF-Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat. Es sei "unerlässlich", dass die Zivilbevölkerung über einen humanitären Korridor aus der Stadt geholt werde.

Mariupols Bürgermeister Wadym Boitschenko sprach von einer "humanitären Blockade" durch russische Einheiten. Diese hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet. Da die Heizkraftwerke für ihren Betrieb Strom benötigten, sitze man auch in der Kälte. Auch der Mobilfunk funktioniere ohne Strom nicht. Noch vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, und nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Es gehe um nichts anderes, als die "Ukraine von den Ukrainern zu befreien, so sehe ich das", sagte Boitschenko.

Nach mehr als einer Woche Krieg fliehen immer mehr Ukrainer aus ihrer Heimat - vor allem in die Länder der EU. Nach aktuellen Schätzungen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR sind weltweit bereits 1,5 Millionen Menschen vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. "Dies ist nun die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg", teilte die Organisation mit. Allein in Polen sind rund 922.400 Flüchtlinge eingetroffen.

Ukrainische Flüchtlinge übernachten in einer Lagerhalle in Przemysl (Polen)

Auch in Deutschland ist die Zahl der Flüchtlinge am Wochenende weiter deutlich gestiegen. Die Hauptstadt Berlin kommt nach den Worten von Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an seine Belastungsgrenze. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums registrierte die Bundespolizei bis Sonntag deutschlandweit 37.786 Geflüchtete aus der Ukraine - und damit fast 10.000 mehr als am Vortag. Ein Sprecher des Ministeriums wies aber darauf hin, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher sein könnte, da die Daten nur einen Teil abbilden würden.

Nach Einschätzung des Migrationsforschers Herbert Brücker könnten die Zahlen bereits kommende Woche größer sein als die Fluchtbewegung in den Jahren 2015/16. "Im Laufe der kommenden Woche werden wir, sofern die dramatische Entwicklung anhält, die Schwelle von 2,4 Millionen Geflüchteten, also den gesamten Umfang der Fluchtmigration der Jahre 2015 und 2016 in die EU, übertreffen", sagte Brücker der Zeitung "Rheinischen Post". "Noch nie sind seit den großen Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs in so kurzer Zeit so viele Menschen geflohen."

"Wir müssen kämpfen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute dazu aufgerufen, russische Truppen aus dem Land zu vertreiben. "Wir müssen nach draußen gehen! Wir müssen kämpfen! Wann immer sich eine Gelegenheit bietet", sagte Selenskyj in einer weiteren Videobotschaft am Samstagabend. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollten wie in Cherson, Berdjansk oder Melitopol "dieses Übel aus unseren Städten vertreiben". Aus den von Selenskyj genannten ukrainischen Orten gab es in den vergangenen Tagen Berichte darüber, dass sich unbewaffnete Menschen russischen Einheiten entgegenstellten. Da die Menschen dies getan hätten, sei die Besatzung nur eine vorübergehende, meinte Selenskyj.

Er wandte sich zudem auf Russisch an die Bürger der selbst proklamierten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten des Landes. "Wenn sie Euer Gedächtnis nicht durch Propaganda ausradiert haben, Eure Augen nicht vor Angst geschlossen sind - kämpft, für Eure Rechte, Freiheit, die Ukraine." Ihm sei bewusst, dass viele Menschen dort dächten, die Ukraine hasse sie und Kiew zerstöre ihre Städte. "Aber vergleicht Donezk nach acht Jahren Krieg mit Charkiw nach acht Tagen Krieg", rief Selenskyj sie auf.

Von russischer Seite hieß es, die Armee und die von ihr unterstützten Separatisten seien im Osten weiter auf dem Vormarsch. Bei den Angriffen hätten sich die russischen Streitkräfte elf Kilometer weit ins Landesinnere bewegt. Fünf weitere Ortschaften seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Bulletin mit. Die prorussischen Rebellen in den Regionen Luhansk und Donezk brachten demnach insgesamt elf Ortschaften unter ihre Kontrolle. Kremlchef Wladimir Putin hatte bei dem Einmarsch in die Ukraine angekündigt, dass die Gebiete Donezk und Luhansk vollständig eingenommen werden sollen.

Festnahmen nach Anti-Kriegsdemos in Russland

Bei neuen Demonstrationen gegen die russische Militärintervention in der Ukraine sind in Russland offiziellen Angaben zufolge viele Menschen festgenommen worden. Von landesweit rund 5200 Teilnehmern seien bis zum späten Sonntagnachmittag insgesamt mehr als 3500 festgesetzt worden, meldete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Innenministerium. Bürgerrechtler sprachen von mehr als 2500 Festnahmen. Die auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisierte Nichtregierungsorganisation OVD-Info meldete Kundgebungen und Festnahmen in rund 50 Städten. Allein in Moskau seien mindestens 560 Menschen festgenommen worden. In Sankt Petersburg sperrte die Polizei demnach einen zentralen Platz und nahm mindestens 280 Menschen fest.

In Moskau tragen Polizisten eine Demonstrantin weg

Seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine am 24. Februar wurden laut OVD-Info knapp 11.000 Demonstranten festgenommen. Der inhaftierte russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hatte dazu aufgerufen, trotz der Einschüchterung durch die Behörden täglich für den Frieden zu demonstrieren.

WHO: Verletzung der medizinischen Neutralität

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat unterdessen bestätigt, dass es seit Beginn der Invasion mehrere Angriffe auf Gesundheitszentren in der Ukraine gegeben hat. Dabei seien mehrere Menschen getötet und verletzt worden, schreibt WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter. Weitere Vorfälle würden untersucht. "Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen oder Beschäftigte verletzten die medizinische Neutralität und verstoßen gegen das internationale Menschenrecht."

Ukraine fordert weitere Rüstungshilfe

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Lage in seinem Land telefonierte Selenskyj erneut mit seinem US-Kollegen Joe Biden. In dem Gespräch sei es um "Sicherheitsfragen, finanzielle Unterstützung für die Ukraine und die Fortsetzung von Sanktionen gegen Russland" gegangen, twitterte Selenskyj. Das Weiße Haus erklärte, Biden habe in dem 30-minütigen Telefonat die Schritte hervorgehoben, welche die USA und ihre Verbündeten unternommen hätten, "um die Kosten Russlands für seine Aggression in der Ukraine zu erhöhen".

Antony Blinken (l.) und Dmytro Kuleba am Grenzübergang Korczowa-Krakovets

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen US-Kollegen Antony Blinken um weitere militärische Unterstützung gebeten. Die Ukraine benötige dringend Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme, erklärte er bei einem Treffen mit Blinken an der polnisch-ukrainischen Grenze, das unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. "Ich hoffe, dass das ukrainische Volk dies als ein klares Zeichen dafür sehen kann, dass wir Freunde haben, die uns im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite stehen", sagte Kuleba. Das State Departement kündigte unterdessen an, dass Blinken am Dienstag in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen wolle.

Freiwilligenbataillone haben Zulauf

Seit Ausbruch des Krieges gegen Russland haben sich nach Angaben aus Kiew bereits mehr als 100.000 Menschen der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen. Die Freiwilligenbataillone sollten auch nach Ende des Kriegs nicht aufgelöst, sondern in die Verteidigungsstrukturen des Landes integriert werden, sagte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. Unabhängig überprüfen ließ sich die von ihr genannte Zahl nicht.

"Gesamte Nation zum Kampf mobilisiert"

Marcin Buzanski, leitender Berater beim Warschauer Sicherheitsforum (WSF), sagte der DW: "Es gab keine Sekunde lang Zweifel, dass die Ukrainer bis zum Ende kämpfen werden." Es sei klar, dass "die gesamte ukrainische Nation in diesem Moment zum Kampf mobilisiert ist". Diese Mobilisierung sei "ein Zeichen dafür, dass die Ukraine nicht aufgeben wird", fügte Buzanski hinzu.

Wolodymyr Selenskyj

Mit Blick auf gegen Russland gerichtete Sanktionen meinte Buzanski vom WSF, diese seien "nicht so stark, wie sie sein könnten". "Es gibt immer noch Oligarchen, die nicht sanktioniert werden. Es gibt immer noch Energielieferungen. Es wird immer noch Öl gekauft. Das muss sofort aufhören."