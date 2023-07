Ukraine aktuell: Biden verteidigt Streumunitionslieferung

Die geplante Streumunitionslieferung der USA an die Ukraine sorgt für Kritik. US-Präsident Joe Biden spricht von einer Übergangslösung. Die Türkei bietet sich wieder als Vermittlerin an. Der Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

US-Regierung verteidigt Lieferung von Streumunition

Pentagon: Ukrainische Gegenoffensive "am Anfang der Mitte"

Erdogan will bei Schwarzmeer-Getreideabkommen vermitteln

US-Präsident Joe Biden hat die Lieferung von Streumunition an die Ukraine verteidigt und als eine Übergangslösung bezeichnet. "Dies ist ein Krieg, der mit Munition zu tun hat. Und die Munition geht ihnen aus, und wir haben nur noch ein wenig davon", sagte Biden dem Sender CNN. Deshalb habe er schließlich die Empfehlung des Verteidigungsministeriums angenommen, Streumunition "nicht dauerhaft, sondern für eine Übergangszeit" zu liefern, bis die USA wieder in der Lage seien, mehr von der benötigten Artillerie zu produzieren.

Biden sagte weiter, dass ihm die Entscheidung sehr schwergefallen sei. Er habe darüber mit Verbündeten und Mitgliedern des US-Kongresses gesprochen. Die USA seien zwar keine Unterzeichner des Vertrags zur Ächtung von Streumunition, dennoch habe es eine Weile gedauert, bis er überzeugt gewesen sei, diesen Schritt zu gehen. Er halte ihn für notwendig, weil die Ukraine die Munition für ihre Gegenoffensive gegen Russland benötige.

Die US-Regierung hatte kurz bevor bekannt gegeben, der Ukraine umstrittene Streumunition zu liefern. Sie ist Teil eines neuen Militärhilfe-Pakets in Höhe von 800 Millionen US-Dollar (rund 729 Millionen Euro). Die Ukraine hatte bereits seit längerem die Lieferung von Streumunition gefordert. Unter Streumunition versteht man Raketen und Bomben, die über einem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freigeben. Der Einsatz ist umstritten, weil dadurch eine Vielzahl von Blindgängern im Kampfgebiet zurückbleibt.

Kritik an der Washingtoner Entscheidung kommt von UN-Generalsekretär António Guterres. Er wolle nicht, "dass weiterhin Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird", ließ Guterres über einen seiner Sprecher in New York mitteilen.

Auch Russlands Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, kritisiert die geplante US-Lieferung. "Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Grausamkeit und welchem Zynismus Washington an die Frage der Lieferung von tödlichen Waffen an Kiew herangegangen ist", zitiert die russische Nachrichtenagentur TASS den Botschafter. Auch ohne die Streumunition seien die USA tief verstrickt in den Konflikt und brächten "die Menschheit näher an einem neuen Weltkrieg", so Antonow.

Pentagon: Ukrainische Gegenoffensive "am Anfang der Mitte"

Die ukrainische Gegenoffensive kommt nach US-Einschätzung langsamer voran als erwartet. Es sei allerdings noch zu früh, um zu beurteilen, wie sich die Gegenoffensive entwickelt, "denn wir stehen erst am Anfang der Mitte", sagte Colin Kahl, Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, bei einer Pressekonferenz im Pentagon. "Sie klopfen immer noch die russischen Linien auf Schwachstellen ab."

Pentagon-Unterstaatssekretär Kahl: "Für jede Armee schwer zu durchbrechen" Bild: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Die Ukraine müsse bei der Gegenoffensive sehr kämpfen, weil die Russen sechs Monate Zeit gehabt hätten, sich einzugraben. "Die Verteidigungsgürtel, die die Russen im Osten und im Süden errichtet haben, sind schwer zu durchbrechen - für jede Armee", so Kahl.

Nach Angaben aus Kiew hat die Ukraine seit Beginn ihrer Gegenoffensive Anfang Juni einige Dörfer in der Südukraine zurückerobert. Es mangele der ukrainischen Armee aber an Feuerkraft und Luftabwehr, um schneller voranzukommen.

Erdogan will bei Schwarzmeer-Getreideabkommen vermitteln

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt auf eine erneute Verlängerung des Abkommens zum Export von ukrainischem Getreide, das in knapp zehn Tagen ausläuft. Er hoffe, dass die Vereinbarung um zwei oder drei Monate verlängert werde, Ziel sei aber eine Dauer von zwei Jahren, sagte Erdogan am Freitagabend nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Die Bemühungen darum gingen weiter.

Gesprächspartner Selenskyj und Erdogan (r.) in Istanbul: "Die Bemühungen gehen weiter" Bild: Francisco Seco/dpa/AP/picture alliance

Erdogan sagte zudem, er wolle den russischen Präsidenten Wladimir Putin im kommenden Monat in der Türkei treffen. Der Kreml hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Treffen geplant sei, ein Termin aber noch nicht feststehe. Das Getreideabkommen läuft am 17. Juli aus. Russland droht damit, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Sommer vorigen Jahres geschlossene Vereinbarung nicht zu verlängern. Das Abkommen sorgt dafür, dass die russische Marine den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer nicht erneut mit einer Seeblockade verhindert. Dies hätte weitreichende Folgen für die Welternährung.

AR/wa (dpa, afp, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.