Ukraine aktuell: 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen angezeigt

Das Wichtigste in Kürze:

In den drei Monaten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind nach Kiewer Angaben etwa 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen von russischen Militärangehörigen angezeigt worden. Allein 13.500 solcher Taten hätten die Ermittler der Polizei registriert, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj im ukrainischen Fernsehen. "Wir arbeiten mit ausländischen Staatsanwälten, gemeinsamen Ermittlungsteams und Experten zusammen, aber die meiste Arbeit wird von ukrainischen Strafverfolgungsbeamten geleistet." Ihr Beweismaterial solle später an internationale Gremien übermittelt werden, um mutmaßliche russische Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen, sagte der Minister. In einem ersten Prozess hat die ukrainische Justiz einen jungen russischen Soldaten als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt.

Schröder will nicht mehr in Gazprom-Aufsichtsrat

Altkanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Russland-Verbindungen massiv in der Kritik. Nun hat er über ein Online-Portal bekanntgegeben, dass er keine Pläne hat, beim russischen Energieriesen Gazprom in den Aufsichtsrat einzusteigen. Auf die Nominierung habe er schon vor längerer Zeit verzichtet und dies dem Unternehmen auch mitgeteilt, schrieb Schröder auf dem Online-Portal "Linkedin". Die Authentizität des Beitrags wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Schröders Umfeld bestätigt. Gazprom hatte Schröder Anfang Februar - kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine - für einen Posten in dem Gremium nominiert.

Der Druck aus Politik und Gesellschaft auf Altkanzler Gerhard Schröder zeigt offenbar Wirkung

Der 78-Jährige hatte über die Jahre verschiedene Posten für die russische Energiewirtschaft übernommen. Der Bundestag hat Schröder als Reaktion auf seine auch während des Kriegs gegen die Ukraine fortdauernde Tätigkeit für russische Unternehmen sein Altkanzlerbüro und seine Mitarbeiter gestrichen. Das Europaparlament forderte zudem EU-Sanktionen gegen Schröder - was Kanzler Olaf Scholz allerdings ablehnte. Zugleich gibt es in der SPD weiter Bestrebungen, den ehemaligen Parteichef aus der Partei auszuschließen.

Russland plant noch mehr Repression gegen ausländische Medien

Das russische Parlament, die Duma, hat die Weichen für ein noch weiter verschärftes Vorgehen gegen westliche Medien gestellt. In erster Lesung verabschiedete die Duma einen Gesetzesvorschlag, der es erleichtern soll, ausländischen Medien die Sendelizenz zu entziehen. Bei Verbreitung von Informationen, die "auf die Diskreditierung der russischen Streitkräfte abzielen oder mit der Einführung von Sanktionen gegen Russland in Verbindung stehen", können entsprechende Medien durch eine einfache Entscheidung der Staatsanwaltschaft verboten werden, heißt es in der Vorlage.

Russlands Armee hinterlässt vielerorts nur Trümmer, hier Borodjanka westlich von Kiew

Dem Gesetzentwurf zufolge werden der Generalstaatsanwalt oder seine Stellvertreter das Recht haben, die Sendelizenz eines Mediums zu entziehen, wenn es Informationen veröffentlicht, die als "illegal" oder "gefährlich" eingestuft werden. Die Akkreditierungen von Journalisten, die für ausländische Medien arbeiten, können ebenfalls aufgehoben werden, wie es im Gesetzestext heißt.

In Ungarn jetzt Notstand wegen des Ukrainekriegs

Kurz vor dem Auslaufen des gegenwärtigen Corona-Notstands zum Monatsende hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban die Möglichkeit erhalten, weiterhin per Dekret zu regieren. Das Parlament in Budapest schuf dazu eine neue Kategorie des Notstands. Mit der Zweidrittelmehrheit der rechtsnationalen Fidesz-Partei billigte die Volksvertretung die entsprechende Verfassungsänderung.

Die Regierung kann den Ausnahmezustand nun auch ausrufen, wenn ein Nachbarland - wie die Ukraine - von einem bewaffneten Konflikt, einem Krieg oder einer humanitären Katastrophe betroffen ist. Der Notstand erlaubt es Orban, geltende Gesetze aufzuheben und Zwangsmaßnahmen auf dem Verordnungsweg zu treffen. Die Regelung trete am Mittwoch 00.00 Uhr MESZ in Kraft, teilte der rechtsnationale Politiker in einem Video auf seiner Facebook-Seite kurz vor Mitternacht mit.

Orban hat die Aggression Moskaus bislang nur halbherzig verurteilt. Waffenlieferungen an die Ukraine lässt er durch sein Land nicht durch. In der EU blockiert Orban mit einer Vetodrohung das geplante Öleinfuhr-Embargo gegen Russland.

Oligarchenvermögen für den Wiederaufbau der Ukraine?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich beim Weltwirtschaftsforum dafür ausgesprochen, für den Wiederaufbau der Ukraine auch beschlagnahmte russische Gelder zu nutzen. Man sollte dafür jeden Stein umdrehen und wenn möglich auch russische Vermögenswerte nutzen, sagte von der Leyen in Davos.

Ausgebombt, hier Bachmut im Osten der Ukraine

Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag will die EU-Kommission an diesem Mittwoch vorlegen. Möglich werden soll dies durch einen Vorschlag an die EU-Staaten, die Umgehung von Sanktionen in die Liste der EU-Verbrechen aufzunehmen. Zugleich will die EU-Kommission eine Reform des EU-Rechts für die Konfiszierung und Wiedererlangung von Vermögenswerten vorschlagen.

Von der Leyen: Russlands Verhalten erinnert an "dunkle Vergangenheit"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zog im Hinblick auf den russischen Umgang mit Getreide in der Ukraine Parallelen zur Sowjetzeit. Das russische Verhalten erinnere an eine dunkle Vergangenheit - an die Zeit der sowjetischen Beschlagnahme der Ernten und der verheerenden Hungersnot der 1930er Jahre.

Weizenlager in der Ukraine

Moskau setze nicht nur die Energieversorgung als Waffe ein; bei der Ernährungssicherheit zeichne sich ein ähnliches Muster ab. Russland bombardiere bewusst Getreidelager in der Ukraine und blockiere ukrainische Schiffe mit Weizen und Sonnenblumenkernen im Schwarzen Meer. Und Moskau halte nicht nur ukrainische Getreideexporte, sondern auch eigene Vorräte zurück, um einen weiteren Anstieg der Nahrungsmittelpreise zu begünstigen. "Dahinter steckt nur ein Gedanke: Russland nutzt Hunger und Getreide, um Macht auszuüben", sagte von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum.

