UEFA-Supercup: Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt

Ausgangslage:

Während die Eintracht bereits im DFB-Pokal und in der Bundesliga gespielt hat, ist der UEFA-Supercup in Helsinki für die "Königlichen" das erste Pflichtspiel der Saison. Für die Eintracht ist es nach der krachenden 1:6-Niederlage gegen den FC Bayern zum Auftakt der Bundesliga die Chance auf Wiedergutmachung. Außerdem bietet die Partie gegen Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema und Co. eine schöne Gelegenheit zu testen, wie es ist, gegen Europas Spitzenklasse anzutreten. Schließlich ist die Eintracht in dieser Saison dank des Erfolgs in der Europa-League erstmals für die Königsklasse qualifiziert. Für Unruhe sorgt allerdings der bevorstehende Wechsel von Flügelstürmer Filip Kostic zu Juventus Turin.

Stimmen vor dem Spiel:

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es gibt immer wieder eine Chance. Wir gehen überhaupt nicht ängstlich, sondern mit großer Freude ins Spiel. Ich bin sehr zuversichtlich und habe allergrößtes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir auch in der Lage sind, Real Madrid vor Probleme zu stellen. Wir wollen die nächste Trophäe nach Frankfurt holen."

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht Frankfurt): "Wir dürfen uns mit der vielleicht besten Mannschaft in Europa messen. Das hat einen hohen Stellenwert."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Wir lassen uns vom 1:6 nicht täuschen. Das war das Spiel gegen Bayern, aber davor gab es auch eine herausragende Saison in der Europa League. Sie sind eine dynamische Mannschaft."

Statistik:

Erstmals seit 62 Jahren spielt Frankfurt wieder gegen Real. 1960 verlor die Eintracht das Finale im Europapokal der Landesmeister mit 3:7. Vor 127.000 Zuschauern im Hampden Park von Glasgow war die Ausnahmemannschaft Reals um Alfredo Di Stefano, Francisco Gento und Ferenc Puskas einfach zu stark für die Frankfurter. Madrid gewann damals den fünften Europapokal der Landesmeister in Folge. Das sogenannte "Jahrhundertspiel" gilt vielen immer noch als eines der besten aller Zeiten.