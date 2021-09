TV-Triell: Aussagen der Kandidaten im Faktencheck

Geldwäsche

Nach Einstiegsfragen zu möglichen Koalitionspartnern ging es direkt auf das Thema, das zu einem der heftigsten Austausche in dem Triell zwischen SPD-Kandidat Olaf Scholz und CDU-Kandidat Armin Laschet führte: der Razzia bei der Finance Intelligence Unit vergangene Woche in Köln. Deren Aufgabe ist es unter anderem, Verdachtsfälle zu möglichen Geldwäschefällen und Terrorfinanzierung auszuwerten. Scholz, der bisher im Wahlkampf von den Fehlern seiner Kontrahenten profitierte, geriet dadurch in seiner Funktion als Bundesfinanzminister unter Druck.

Beim Triell sagt Scholz: "Die Untersuchung (…) hat gar nichts mit den Ministerien zu tun."

DW-Faktencheck: Irreführend.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück teilte mit, es solle untersucht werden, "ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien sowie vorgesetzte Dienststellen in Entscheidungen der FIU eingebunden waren".

Da die Untersuchung noch läuft, kann nicht eindeutig gesagt werden, ob Ministerien involviert sind oder nicht. Wichtig zu betonen ist jedoch, dass nicht direkt gegen Scholz ermittelt wird.

Laschet griff Scholz jedoch weiter an:

"Indem sie sagen, 'Ja, da sitzt irgendeine Behörde in Köln', erwecken Sie den Eindruck, als wenn Sie damit nichts zu tun hätten. Darüber haben Sie die Fachaufsicht, über diese Behörde."

DW-Faktencheck: Falsch.

Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung "Welt" weist in der Talkshow "Anne Will" im Anschluss auf das Triell darauf hin, dass Scholz nur die Rechtsaufsicht besitzt, nicht aber die Fachaufsicht. Das bedeutet, dass Scholz die Behörde nicht anweisen kann, etwas zu tun.

Genauso argumentiert auf Twitter auch Wolfgang Schmidt, der selbst im Bundesfinanzministerium tätig ist und als Vertrauter von Scholz gilt. Ihm zufolge soll die Unabhängigkeit sicherstellen, dass es keine Einmischung gibt.

Auch auf der Webseite der FIU beim Zoll steht, dass die Behörde "in den Kernbereichen ihrer Tätigkeit fachlich unabhängig" sei.

Grünenkandidatin Annalena Baerbock betonte, wie groß der Schaden für Deutschland jährlich ist.

"Eines der größten Probleme auch mit Blick auf den Staatshaushalt ist, dass dem Staat rund 50 Milliarden Euro jährlich durch Steuerbetrug, durch Geldwäsche, durch kriminelle Aktivitäten durch die Lappen gehen."

DW-Faktencheck: Richtig

Diese Zahl nennt Annalena Baerbock nicht zum ersten Mal im Wahlkampf.

Thomas Eigenthaler, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft, bezifferte im April 2019 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk die jährlichen Verluste für den Staat durch Steuerhinterziehung auf die von Baerbock erwähnten 50 Milliarden Euro. Durch legale - aber möglicherweise moralisch fragwürdige - Steuertricks könnte sich der Wert verdoppeln.

Für die ARD schätzte der Ökonom Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kürzlich, dass die 50 Milliarden Euro eher die Untergrenze der Verluste durch diverse Praktiken der Steuerhinterziehung wie Schwarzarbeit oder Umsatzsteuerbetrug sein könnte.

Klimawandel

Armin Laschet: "Fakt ist, seit den Neunzigerjahren wissen wir von Weltklima-Ereignissen."

DW-Faktencheck: Irreführend.

Laschet äußerte sich hier im Kontext, wie die Politik auf den Klimawandel und Extremwetterereignisse reagieren sollte. Es bleibt etwas unklar, worauf er sich konkret bezieht. Möglicherweise nimmt er Bezug auf die großen Weltklimakonferenzen wie in Kyoto in den 1990er-Jahren.

Die Menschheit weiß jedoch schon länger als erst seit 30 Jahren, welche Auswirkungen die steigende globale Durchschnittstemperatur für die Erde haben kann. So fand bereits 1979 die erste Weltklimakonferenz statt, bei Wissenschaftler und Praktiker erörterten, wie sich der Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre - verursacht durch den Menschen - auf das Klima auswirken kann. Dies zeigt unter anderem ein Beitrag der Nachrichtensendung Tagesschau aus diesem Jahr.

Coronavirus

Annalena Baerbock: "Dass es nach wie vor von der Bundesregierung verweigert wird, dass es Testung am Arbeitsplatz gibt... wir verlangen von unseren Kindern, sich in den Schulen zwei- bis dreimal die Woche zu testen, aber am Arbeitsplatz soll das nicht passieren. Das verstehe ich einfach nicht."

DW-Faktencheck: Irreführend

Es ist korrekt, dass Arbeitnehmer in Deutschland nicht verpflichtet sind, sich regelmäßig auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. Jedoch müssen Arbeitgeber seit dem 20. April zweimal pro Woche einen Coronatest anbieten - entweder als Selbsttest oder als Schnelltest durch geschultes Personal. Dies nennt sich die Testangebotspflicht. Die Mitarbeiter müssen dieses Angebot jedoch nicht annehmen.

Die entsprechende Verordnung wurde zuletzt bis zum 24. November verlängert.

Mitarbeit: Christoph Gravemeyer, Angelika Gruber