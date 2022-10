Turner Prize 2022: Ausstellung in Liverpool

Seit dem 20. Oktober werden in der Tate Liverpool die Werke vier außergewöhnlicher Künstlerinnen und Künstler gezeigt: Heather Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan und Sin Wai Kin sind allesamt in der engeren Auswahl für den Turner Prize, zu dessen Zielsetzung es gehört, die öffentliche Debatte um die neuesten Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst in England zu fördern. Wir stellen die vier Nominierten der Shortlist vor.

Kunsttempel am Wasser: die Tate Liverpool

Heather Phillipson

Die 1976 in London geborene und in der britischen Rave-Szene der 90er-Jahre sozialisierte Heather Phillipson präsentiert "RUPTURE NO 6: biting the blowtorched peach". In dieser Neuauflage ihrer Auftragsarbeit für die Tate Britain aus dem Jahr 2020 beschwört sie, was sie ein "schlecht angepasstes Ökosystem, eine eindringliche Atmosphäre" nennt. Sie nutzt den ihr zur Verfügung gestellten Raum in der Tate Liverpool mit Farben, Videos, Skulpturen und neuen Audio-Kompositionen als wäre er eine paralleles Universum. Die Kollision verschiedenster Materialien und Medien nennt sie "Quantengedanken-Experimente".

Heather Pollards Installation RUPTURE NO 6 in der Tate Liverpool

Ingrid Pollard

Ingrid Pollard wurde 1953 in Guyanas Hauptstadt Georgetown geboren. Sie arbeitet als Fotografin und ist eng mit der britischen Fotoagentur "Autograph", der Association of Black Photographers, verbunden. In ihrem Werk erforscht Pollard mittels Porträt- und Landschaftsfotografie soziale Konstrukte wie nationale Identität, Sexualität oder Rassismus. Dazu bedient sie sich neben der Fotografie auch bei der Bildhauerei, dem Film und der Musik. Für den Turner Prize präsentiert sie "Seventeen of Sixty Eight", wofür sie jahrzehntelang die Darstellung des "Afrikaners" auf Kneipenschildern, flüchtigen Objekten und in der Literatur untersucht hat. "Bow Down and Very Low – 123" beinhaltet drei kinetische Skulpturen und Alltagsobjekte, die die Dynamik von Macht widerspiegeln, während die Fotoserien DENY: IMAGINE: ATTACK und SILENCE die Sprache von Macht erforschen.

Ingrid Pollard

Veronica Ryan

1956 in Montserrat in der Karibik geboren und in London aufgewachsen, ist Veronica Ryan eine bekannte britische Bildhauerin, die zwischen New York und Bristol lebt. Sie verwendet die verschiedensten Materialien - von Ton über Bronze bis hin zu Federn und Fischernetzen -, um Vertreibung, Fragmentierung und Entfremdung abzubilden. Ihr Werk ist stets offen für verschiedene Interpretationen, wie Titel wie "Multiple Conversations2 oder "Along a Spectrum" verraten. Während eines Aufenthalts auf der ehemaligen irischen Gefängnisinsel Spike Island kreierte sie zunächst wiedererkennbare Formen wie Früchte, Essensbehälter, Federn oder Papier und gestaltete sie anschließend um, um damit ökologische und historische Zusammenhänge von Migration und die psychologischen Folgen der Pandemie darzustellen.

Veronica Ryans Installation in der Tate Liverpool

Sin Wai Kin

Mit Sin Wai Kin (Jahrgang 1991) ist erstmals auch eine non-binäre Person für den Turner Prize nominiert. Sin Wai Kin erweckt in Filmen und Performancekunst Fantasie zum Leben - sei es als Versionen von Jessica Rabbit oder Marilyn Monroe. Sin Wai Kins Drag bringt althergebrachte Vorstellungen von Geschlechtern ins Wanken und nimmt sich Raum an Orten, die sonst aus einer weißen, männlichen und heterosexuellen Perspektive definiert werden. Bei Sin werden laut Website des Turner Prize "fiktionale Erzählungen zu gelebten Realitäten des Begehrens, Identifikation und Bewusstsein". Sin Wai Kin präsentiert für den Turner Prize drei Filme, darunter "A Dream of Wholeness in Parts" (siehe Artikelbild), in dem traditionelle chinesische Philosophie und Dramaturgie auf zeitgenössischen Drag, Musik und Poesie stoßen. In "It's Always You" schlüpft Sin Wai Kin in die Rolle von vier Boyband-Mitgliedern, und in "Today's Top Stories" spieltSin einen Nachrichtensprecher, der philosophische Texte über Existenz, Bewusstsein, Namensgebung und Identität vorträgt.

Sin Wai Kin

Feierliche Preisverleihung im Dezember

"Dies ist eine diverse Gruppe von Kunstschaffenden, jede davon mit einer einzigartigen Vision, die wichtige Themen behandeln, die unsere Gesellschaft heutzutage beschäftigen. Zusammen ergeben ihre Arbeiten eine faszinierende und dynamische Ausstellung", sagte Helen Legg, Direktorin der Tate Liverpool und Co-Vorsitzende der Jury des Turner Prize 2022, über die Präsentation in ihrem Hause.

Am 7. Dezember wird im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der St. George's Hall in Liverpool bekanntgegeben, wer von den vier Nominierten den Turner Prize 2022 mit nach Hause nehmen darf. Der Preis wurde erstmals im Jahr 1984 und seitdem jährlich vergeben. Die Jury ehrt damit britische Künstlerinnen und Künstler für eine besondere Ausstellung oder andere herausragende Präsentationen ihrer Arbeit. Er ist mit 55.000 Britischen Pfund (etwa 63.000 Euro) dotiert. Davon gehen 25.000 an den Gewinner und 10.000 an die anderen Künstlerinnen und Künstler aus der Shortlist.

Die Ausstellung mit den Werken der vier Nominierten ist vom 20. Oktober 2022 bis zum 19. März 2023 in der Tate Liverpool zu sehen.