Tschad ruft Ernährungsnotstand aus

Der zentralafrikanische Tschad hat aufgrund mangelnder Getreidelieferungen im Zuge des Ukraine-Kriegs einen Ernährungsnotstand ausgerufen. Die Lage habe sich in den vergangenen Monaten extrem verschlechtert, internationale humanitäre Hilfe sei dringend notwendig, erklärte der Vorsitzende der Militärregierung, Mahamat Idriss Déby Itno, in der Hauptstadt N'Djamena.

Mehr als fünf Millionen Menschen vom Hunger bedroht

Laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) werden 5,5 Millionen Menschen im Tschad - ein Drittel der Bevölkerung - dieses Jahr auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sein. Nur knapp 16 Prozent der derzeit von den UN veranschlagten 510 Millionen US-Dollar für die notwendigste Unterstützung stehen den Helferinnen und Helfern zur Verfügung.

Der Tschad gehört zu den afrikanischen Ländern, die in hohem Maße von Getreide aus Russland und der Ukraine abhängen. Afrikas 54 Staaten importieren nach UN-Angaben knapp die Hälfte ihres Weizens aus den beiden Ländern. Russland ist außerdem ein wichtiger Düngemittellieferant für viele afrikanische Staaten.

Die Erklärung der Militärjunta kam wenige Stunden, bevor sich der Präsident der Afrikanischen Union, Senegals Präsident Macky Sall, mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer treffen will. Ein Schwerpunkt des Gesprächs ist die Lage auf dem Weltmarkt für Getreide.

Kreml-Chef Wladimir Putin will in Sotschi den Präsidenten der AU, Macky Sall, empfangen

Der Tschad ist eines von vielen Ländern in der Sahelzone, dem eine Hungerkrise bevorsteht. Das Horn von Afrika - vor allem Äthiopien, Kenia, Sudan und Somalia - ist mit der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren konfrontiert. Auch Westafrika steht laut UN kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren. Nach Angaben von Hilfsorganisationen könnten in der gesamten Sahelregion bald 60 Millionen Menschen hungern.

se/qu (dpa, afp, epd)