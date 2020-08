Trotz COVID-19 - Mammographie ist so wichtig wie eh und je

Krebs vermeiden statt heilen

Gefahr vom Holzkohlegrill?

Beim Grillen von Fleisch entstehen krebserregende Substanzen, etwa polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Im Tierversuch lösen diese chemischen Verbindungen Tumoren aus. In Langzeitstudien am Menschen ist das bisher noch nicht eindeutig bewiesen worden. Möglicherweise ist einfach der Verzehr von Fleisch an sich das Übel, nicht die Zubereitungsart.