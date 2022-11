Tragödie bei Flugschau in Texas

In den USA sind zwei historische Maschinen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Luft kollidiert und abgestürzt. Das Unglück ereignete sich während der "Wings Over Dallas Airshow" im Bundesstaat Texas. Beteiligt waren Flugzeuge vom Typ Boeing B-17 "Flying Fortress" (Fliegende Festung) und Bell P-63 "Kingcobra".

In Online-Netzwerken veröffentlichte Videos zeigen dramatische Szenen: Zu sehen ist, wie die Jagdmaschine den niedrig fliegenden Bomber rammt, die Flugzeuge Feuer fangen und auf dem Boden aufschlagen. Zuschauer sind entsetzt.

Unklar ist noch, wie viele Personen sich an Bord befanden. Flying-Fortress-Bomber haben normalerweise eine Besatzung von vier bis fünf Leuten, eine "Kingcobra" hat einen einzigen Piloten. Am Boden gab es laut Feuerwehr keine Opfer.

Über die Ursache des Unglücks gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Nationale Behörde für Transportsicherheit NTSB leitete Ermittlungen ein.

