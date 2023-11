Tourismus in den Alpen in Gefahr?

Viele Menschen zieht es zur Erholung in die Alpen. Doch die Bergregion leidet unter diesem Andrang und unter dem Klimawandel. Die Risiken im Gebirge steigen. Ist Alpen-Tourismus künftig noch möglich?

Wunderbare Aussichten, lange Berghänge, einsame Wipfel, Ruhe - die Alpen sind im Sommer wie im Winter ein Sehnsuchtsort für viele. Die Realität sieht aber teilweise anders aus. Kilometerlange Staus auf den Straßen, zugeparkte Ortschaften, Karawanen von Menschen auf Wanderwegen und Menschengedrängel an den Liften. Viele idyllische Bergdörfer haben sich in Hotelburgen verwandelt.

Die Region muss aber nicht nur den Andrang der Menschen verkraften, sondern zusätzlich auch noch in besonderem Ausmaß die Folgen des Klimawandels. "Man kann klar beobachten, dass die Erwärmung im Alpenraum deutlich schneller verläuft als die im globalen Durchschnitt", sagt Steffen Reich vom Alpenverein. Längere, heißere Wärmeperioden und weniger Schneefall führen zu schmelzenden Gletschern und tauendem Permafrost. Es kommt häufiger zu Stürmen, wodurch ganze Berghänge entwaldet werden, Starkregen führt zu Erosion, es muss vermehrt mit Steinschlag und Schlammlawinen gerechnet werden.

Eine plötzliche Flutwelle im Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen am Fuß der Zugspitze hat 2021 mehrere Menschen mitgerissen Bild: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Mehr Tourismus in den Alpen durch Klimawandel?

Auf die Besucher und Besucher zu verzichten, scheint keine Option zu sein, denn der Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen in den Alpen. Trotz der Probleme durch den Klimawandel, "werden die Alpen eher noch an Beliebtheit bei den Touristen gewinnen", glaubt Reich, weil es hier künftig immer noch kühler sein wird als im Flachland.

Für die Regionen, die vor allem vom Skitourismus profitiert haben, bedeutet der Klimawandel, dass sie sich umstellen müssen. Skitourismus in Zeiten mit weniger Schneefall und höheren Temperaturen wird nicht mehr überall möglich sein. Bisher sorgte künstlicher Schnee noch für einen Ersatz des natürlichen. Sobald die Temperaturen aber knapp den Gefrierpunkt überschreiten, ergibt Beschneien keinen Sinn mehr, zumal dafür sehr viel Wasser und Energie gebraucht wird. Wasser aber wird immer knapper in den Alpen.

Das trifft viele Regionen, denn die Alpen sind das bedeutsamste Gebiet für den Alpin-Wintersport. Etwa die Hälfte aller Skigebiete weltweit liegen hier. "In Zukunft wird man nicht mehr sieben Tage in die Alpen zum Skifahren gehen, sondern Winterurlaub in den Alpen machen und seine Aktivitäten nach den Bedingungen vor Ort ausrichten", sagt Henriette Adolf von der internationalen Alpenschutzkommission CIPRA. Dann könnten beispielsweise Schneeschuhwanderungen oder Skilanglauf gemacht werden, wofür eine weniger hohe Schneedecken gebraucht werde. Unter Umständen müssten die Besucherinnen und Besucher auch ganz auf Schnee verzichten.

Jeden Tag Skifahren im Winter - das wird künftig nicht in jedem Skigebiet mehr möglich sein Bild: MiS/IMAGO

Außerdem müssten sich die Orte mehr auf einen Ganzjahrestourismus fokussieren, meint Reich. Wenn Winterskiorte beispielsweise ihre Seilbahnen modernisieren, sollte gleich mitgedacht werden, dass die Lifte auch im Sommer funktionieren können.

Wandern in Zeiten von Klimawandel

Der Klimawandel trifft nicht nur den Skitourismus. Wandern und Bergsteigen in den Alpen wird nach Einschätzung von Experten durch den Klimawandel risikoreicher werden. "Die Gefahr im Gebirge wächst, das ist keine Frage", sagt Rolf Sägesser vom Schweizer Alpen-Club SAC. "Gerade für Hochtourengeher sind die Folgen der Erderhitzung und die damit verbundenen, erhöhten Risiken in den (noch) vergletscherten Regionen dramatisch", heißt es vom Österreichischem Alpenverein.

In Nordlagen gibt es ab einer Höhe von 2400 Metern Permafrostböden. Eigentlich hält der Permafrost das Gestein wie Klebstoff zusammen. Inzwischen tauen die Böden immer weiter auf. Ohne diesen Klebstoff drohen Schlammlawinen, Steinschlag oder ganze Bergrutsche.

Im Juni dieses Jahres war das am Tiroler Fluchthorn zu beobachten. Dort brach der ganze Gipfel weg und gewaltige Gesteinsmassen - insgesamt eine Million Kubikmeter, das entspricht der Ladung von rund 120.000 Lastwagen - rutschten ab.

"Punktuell gibt es jetzt schon Wanderwege, die aufgrund Hangrutschgefährdung und ähnlichem zeitweise gesperrt sind oder dauerhaft umgebaut werden müssen", sagt Reich. Auch die schmelzenden Gletscher würden Gerölllandschaften hinterlassen, die sehr instabil seien und dazu führen, dass Routen im Hochgebirge geändert werden müssen.

Im September 2022 wurden die Messungen am Corvatsch-Gletscher in der Schweiz beendet. Es ist so viel Eis geschmolzen, dass er nun gar nicht mehr vermessen werden kann. Bild: GIAN EHRENZELLER/Keystone/picture alliance

Vor allem können sich Situationen im Hochgebirge auch kurzfristig ändern. "Wir erhalten Informationen zu den aktuellen Verhältnissen nicht mehr wie früher aus der gedruckten Führerliteratur oder der analogen Karte, sondern vielmehr aus Internetportalen wie z.B. alpenvereinaktiv.com oder durch einen Anruf auf der Hütte", heißt es vom Bergsportexperte Gerhard Mössmer vom Österreichischem Alpenverein.

Prinzipiell sei es aber trotzdem weiterhin möglich, in den Alpen zu wandern, glaubt Reich. "In Einzelfällen wird vielleicht mal nach einem größeren Bergsturz für eine Weile ein Gebiet abgesperrt werden oder man überlegt, ob man den Weg noch zulassen kann, der dort entlangführt. Aber dass man komplette Gebiete nicht mehr bereisen kann, das halte ich nicht für realistisch."

Die Wandernden müssten ihr Verhalten anpassen, sagt Sägesser: "Die Berge bieten aber so viel Raum, da kann man den Gefahrenzonen ausweichen."

Wird den Hütten der Boden unter dem Fundament weggezogen?

Tauende Permafrostböden und Wassermangel - das trifft auch bewirtschafteten Hütten. Der Alpenverein hätte schon einige Hütten, die auf Permafrost stehen und deren Fundament unter Umständen gefährdet sei, berichtet Reich. Außerdem würden die Hütten den Wassermangel im Sommer deutlich spüren. Maßnahmen werden bereits ergriffen: "Es wird vor allem Wasser gespart, es werden Zisternen angelegt, Toiletten gebaut, die kein Wasser benötigen oder Duschen zurückgebaut", so Reich.

"Ich habe es auch schon erlebt, dass das Wasser rationiert war oder nur eine begrenzte Menge Wasser mit zum Wandern genommen werden konnte", erzählt Henriette Adolf. Nicht immer reicht das. "Es gibt nach wie vor Hütten, die ihre Saison früher beenden, weil kein Wasser mehr verfügbar ist."

In Zeiten von Wassermangel sind Trockentoiletten (siehe Bild) eine Alternative Bild: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Wie viele Touristen sind zu viel?

Wenn sich der Touristenandrang trotz der Folgen des Klimawandels noch verstärkt, könnten einige Gebiete an ihre Belastungsgrenze kommen. In Südtirol ist den Einheimischen der Andrang zu groß geworden. Beispielsweise wird der Pragser Wildsee mit seiner Instagram-tauglichen Traumkulisse oder das Bergmassiv Rosengarten geradezu überrannt von Touristen.

"Wir haben die Grenze unserer Ressourcen erreicht, wir hatten Probleme mit dem Verkehr und die Bewohner haben Schwierigkeiten, bezahlbaren Lebensraum zu finden", beschrieb Arnold Schuler, Südtiroler Landesrat, die Situation im Fernsehsender CNN im Frühjahr 2023. Daher haben die Südtiroler dem Besucherstrom im vergangenen Jahr einen Riegel vorgeschoben und eine Begrenzung der Betten eingeführt.

So drastische Maßnahmen seien aber nicht überall nötig, meint Reich. Neben diese Hotspots gebe es auch entvölkerte Regionen, wie den Piemont, wo wirklich "nichts los" sei.

"Dort wo so ein enormer Massenandrang ist, muss man reagieren", meint Reich. "Aber man muss dann genau ergründen, was das eigentliche Problem ist. Leidet die einheimische Bevölkerung, geht es um Wildtiere, die gestört werden oder ist es eigentlich ein Parkproblem?" Je nach Problemlage müssten dann konkrete Lösungen erarbeitet werden.