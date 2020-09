Tour de France: Lennard Kämna feiert Etappensieg, Egan Bernal steigt aus

Trotz aller Anstrengung konnte er die letzten Kilometer regelrecht genießen. Alleine auf der Straße, ausgestattet mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als einer Minute auf den ersten Verfolger arbeitete sich Lennard Kämna den letzten Anstieg hinauf dem Ziel der 16. Etappe entgegen. Der 24-Jährige war von Anfang an in Fluchtgruppen dabei gewesen, hatte dann 20 Kilometer vor dem Ziel an der letzten Bergwertung des Tages clever attackiert und seine letzten Begleiter, den Giro d'Italia-Sieger Richard Carapaz aus Ecuador und den Schweizer Sebastien Reichenbach, abgeschüttelt.

Im Ziel freute sich der Profi des deutschen Teams BORA-hansgrohe über den größten Erfolg seiner Karriere und den ersten Etappensieg eines deutschen Fahrers bei der diesjährigen Tour. Auf der 13. Etappe vor einigen Tagen hatte Kämna ebenfalls aussichtsreich im Rennen gelegen, musste sich aber geschlagen geben.

Kämna geht "all-in"

Über 164 Kilometer hatte Kämnas Erfolgsetappe von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans geführt. Dabei waren etliche Höhenmeter zu absolvieren gewesen: insgesamt fünf Bergwertungen, davon eine der vierten Kategorie direkt am Anfang, eine der ersten Kategorie und ein Schlussanstieg der dritten Kategorie.

"Ich freue mich riesig. Das ganze Team hat die ganze Woche und auch die Woche davor hart gearbeitet. Wir haben so viele Rückschläge erlitten. Daher bedeutet es mit sehr viel", freute sich der Sieger. "Mir war von Anfang an klar, dass ich alleine ankommen muss. Als ich die Chance gesehen habe, oben auf der Kuppe, bin ich einfach all-in gegangen."

Richard Carapaz belegte am Ende mit 1:27 Minuten Rückstand auf Kämna Rang zwei, Sebastien Reichenbach wurde mit 1:57 Minuten Rückstand Dritter. Mit Simon Geschke aus dem Team Sunweb als Fünfter war ein weiterer Deutscher weit vorne platziert.

Egan Bernal beendet das Rennen

Die Favoriten um das slowenische Spitzenduo Primoz Roglic und Tadej Pogacar hielten sich weitgehend zurück und erreichten das Ziel mit rund 17 Minuten Rückstand. Jumbo-Visma-Kapitän Roglic geht in Gelb und mit 40 Sekunden Vorsprung in die hammerharte 17. Etappe am Mittwoch mit dem Kräftemessen am Alpenriesen Col de la Loze.

Keine Kraft mehr, zu großer Rückstand: Egan Bernal steigt fünf Tage vor dem Tour-Finale aus

Kurz vor dem Start dieser Königsetappe durch die Alpen stieg Vorjahressieger Egan Bernal am Mittwochmorgen aus der Tour de France aus. Sein Team Ineos teilte den Verzicht des 23 Jahre alten Kolumbianers mit. "Egan ist ein echter Champion, der es liebt, Rennen zu fahren, aber er ist auch ein junger Fahrer, der noch viele Touren vor sich hat, und zu diesem Zeitpunkt halten wir es unterm Strich für klüger, mit dem Rennen aufzuhören", sagte Teamchef Dave Brailsford. Bernal war am Sonntag auf dem 15. Teilstück eingebrochen und hatte in der Gesamtwertung als 16. knapp über 19 Minuten Rückstand auf den Führenden Roglic.

Kein neuer Corona-Fall im Peloton

Positivere Nachrichten hatte es während der 16. Etappe von der Tour-Organisation gegeben: Bei der zweiten Testwelle, die am Montag, dem zweiten Ruhetag der diesjährigen Tour durchgeführt worden war, konnte bei keinem Fahrer eine Corona-Infektion festgestellt werden. Tour-Veranstalter ASO teilte mit, alle 785 Tests seien negativ ausgefallen. Damit hat sich anders als eine Woche zuvor auch kein Betreuer oder Offizieller mit dem Virus angesteckt.

Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag in Paris. Frankreich hatte zuletzt neue Höchstwerte bei den täglichen Neuinfektionen vermeldet, die erstmals über der 10.000er-Marke lagen.