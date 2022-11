Tote und Verletzte nach Schlammlawine auf Ischia

Am Abgrund

Haarscharf am Abgrund steht dieses Haus in den Hügeln von Casamicciola. Immer wieder wird die schöne Insel auch von Erdbeben heimgesucht. Die Kritik an dem mangelnden Schutz der Insel, mit etwas mehr als 60 000 Einwohnern, wird lauter. Das Risiko von Erdrutschen bei Unwettern an den bewohnten Hängen sei auf Ischia wie auch in anderen Teilen Italiens bekannt.