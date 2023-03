Tote und Verletzte nach Erdbeben in Ecuador

Zerstörtes Heim und zerstörte Hoffnung

Viele Häuser in Ecuador - wie hier in Isla Puna - sind einfach gebaut. Die Außenwand dieses Gebäudes ist durch das Beben vollständig weggebrochen. Die Mutter mit ihrem Baby muss nun auf Hilfe für den Wiederaufbau hoffen. In Ecuador sind viele Ortschaften von dem Beben betroffen - auch die Hauptstadt Quito und die Großstädte Manabí und Manta. Die Behörden gehen aktuell von rund 400 Verletzten aus.