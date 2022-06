Mehr als 40 tote Migranten in Lastwagen in Texas

Die Leichen von 46 Menschen sind am Rande der Großstadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas in einem Lastwagen gefunden worden. Nach Angaben der lokalen Feuerwehr wurden 16 weitere Personen noch lebend gefunden und in Krankenhäuser gebracht, darunter vier Kinder. Feuerwehrchef Charles Hood sagte: "Die Patienten, die wir gesehen haben, waren zu heiß, um sie zu berühren, sie haben unter Hitzeschlägen gelitten." In dem Anhänger habe sich kein Wasser befunden. Zwar habe es sich um einen Kühllaster gehandelt, es sei aber keine Kühlanlage am Laufen gewesen, so Hood weiter. Am Montag registrierten lokale Messstationen Außentemperaturen von fast 40 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bei den Opfern handelt es sich bei allen wahrscheinlich um Migranten, die illegal in die USA eingereist sind. Das mexikanische Außenministerium gab bekannt, der in San Antonio ansässige Konsul sei auf dem Weg zum Fundort, um herauszufinden, ob mexikanische Staatsbürger involviert waren.

Drei Festnahmen

Sicherheitskräften zufolge wurden drei Personen in Gewahrsam genommen. Der Sattelzug war in einer abgelegenen Gegend in der Nähe von Bahnanlagen zurückgelassen worden.

Menschenhändler nutzen immer wieder Lastwagen, um lateinamerikanische Migranten illegal in die USA zu bringen und kassieren dafür teils hohe Summen. Präsident Joe Biden hatte sein Amt mit dem Versprechen übernommen, wieder leichtere legale Wege in die Vereinigten Staaten zu schaffen. Ende 2021 setzte er jedoch eine Regelung aus der Zeit seines Vorgängers Donald Trump wieder in Kraft, wonach Asylsuchende in Mexiko auf die Bearbeitung ihres Antrages warten müssen.

