Bonus: Brandenburger Tor, Berlin

Vermisst Ihr noch einige Attraktionen? Zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin? Oder den Marienplatz in München? Sie sind nicht in diesem Ranking dabei, weil an diesen öffentlichen Orten niemand die Besucher zählt. Dennoch stehen sie in der Beliebtheitsskala der Touristen zweifellos ganz weit oben. Und Schloss Neuschwanstein? Das hat es mit 700.000 Besuchern nur auf Platz 15 geschafft.