Platz drei geht an die USA mit 50,9 Millionen Besuchern. Die meisten davon stammen aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko sowie aus Europa. Während Naturliebhaber von den Nationalparks schwärmen, kommen Kulturinteressierte in den US-Metropolen auf ihre Kosten, so auch in New York (Foto), in der Stadt, die angeblich niemals schläft.