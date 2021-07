Toni Kroos tritt als Nationalspieler zurück

Nach 106 Länderspielen beendet der frühere Weltmeister Toni Kroos seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid drei Tage nach dem EM-K.o. im Achtelfinale gegen England mit. "Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Es sei "immer so, dass nach Turnieren logischerweise gewisse Resümees gezogen werde"», sagte Kroos. Sein Entschluss habe "absolut nichts mit dem Ausscheiden zu tun".

Er habe sich auch schon vor der EM Gedanken gemacht und die Entscheidung bereits vor dem Turnier getroffen. "Es ist nicht so, dass ich nach dem Turnier aufgewacht bin und gesagt habe: 'Um Gottes Willen, das muss ich alles überdenken'", sagte Kroos. Im Gespräch mit seinem jüngeren Bruder Felix berichtete er davon, dass er schon 2018 darüber nachgedacht habe, seine Karriere im Nationalteam zu beenden.

Enger Draht zu Löw

Kroos war in der deutschen Nationalmannschaft immer einer der wichtigsten Ansprechpartner von Joachim Löw. Kein Feldspieler kam unter dem nun ausgeschiedenen Bundestrainer häufiger oder länger zum Einsatz als der Mann mit der Nummer acht. 2014 wurde Kroos mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister. Viermal war der Mittelfeldspieler mit der grandiosen PassgenauigkeitChampions-League-Sieger: dreimal in Serie mit Real Madrid (2016 bis 2018), einmal mit dem FC Bayern (2013). Er war Klub-Weltmeister, deutscher und spanischer Meister, dazu Pokalsieger.

Kroos nach dem WM-Sieg 2014 mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Jessica

Dies sei "eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin", sagte Kroos. Er sei "sehr gerne Nationalspieler" gewesen, "aber das auch immer mit dem großen Laster gepaart, nicht bei der Familie zu sein". Mit seiner Frau Jessica hat Kroos drei Kinder.

