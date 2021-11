Seine Illustrationen in Kinderbüchern wie "Die drei Räuber" machten ihn weltberühmt. Inzwischen ist Tomi Ungerer auch für seine gesellschaftskritischen Werke für Erwachsene bekannt. Er hat über 140 Bücher veröffentlicht.

Er ist ein künstlerisches Multitalent: Tomi Ungerer zeichnete als Illustrator, Werbezeichner und Karikaturist. Häufig witzig, oft gesellschaftskritisch, immer kreativ: Von der Sexualmoral bis zur Waffenlobby nahm Ungerer so ziemlich alles aufs Korn. Dem großen Publikum wurde er durch Kinderbücher wie "Die drei Räuber" bekannt oder mit der Volksliedersammlung "Das große Liederbuch". Geboren wurde der französische Künstler am 28. November 1931 als Jean-Thomas Ungerer in Straßburg.