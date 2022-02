Tobias Wendl und Tobias Arlt: Rodel-Duo mit Olympiasieger-Gen

Die beiden "Tobis" können einfach Olympia. "Wer uns kennt, der weiß, dass wir Kämpfer und Beißer sind", sagte Tobias Wendl nach dem erneuten Olympia-Sieg. "Zum Höhepunkt alle vier Jahre kann man mit uns rechnen, und so war es jetzt wieder." Zum dritten Mal in Serie gewannen Wendl und Tobias Arlt Gold im Rodel-Doppelsitzer. Wie schon 2018 in Pyeongchang ließen die beiden 34-Jährigen die hohen Favoriten Toni Eggert und Sascha Benecken hinter sich, die nach Bronze nun Silber gewannen. 99 Tausendstelsekunden waren Wendl und Arlt diesmal schneller als ihre Konkurrenten aus Thüringen.

Seit dem Olympiasieg vor vier Jahren hatten Wendl/Arlt lediglich sechs Weltcup-Rennen für sich entschieden. Eggert und Benecken dagegen 17, fünf allein in diesem Winter. Auch bei den Weltmeisterschaften hatten die beiden meist den Schlitten vorn. Doch wenn es um olympisches Gold geht, sind Wendl und Arlt eben eine Klasse für sich. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", sagte Arlt. "Wir können es nicht glauben, das ist noch nicht im Kopf angekommen."

Beste Freunde

Schon als Junioren waren die beiden Rodler beste Freunde und bildeten ein Doppelsitzer-Team. Zweimal wurden sie in dieser Disziplin Junioren-Weltmeister. 2007 gaben Wendl, der sein Geld als Sportsoldat verdient, und der Bundespolizist Arlt ihr Debüt im Rodel-Weltcup. Viermal gewannen sie seitdem den Gesamtweltcup, neun Goldmedaillen sammelten die beiden Athleten, die in Berchtesgaden leben, bei Weltmeisterschaften.

Wendl/Arlt sorgten mit ihrem Triumph auf der Olympia-Eisbahn in Yanqing für eine Premiere: Kein anderes Doppelsitzer-Duo gewann bisher drei Mal Gold bei Olympischen Winterspielen. Und für die beiden Rodler war es der insgesamt fünfte Olympiasieg: 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang gewannen sie auch im Teamwettbewerb Gold mit der deutschen Auswahl. Sollte ihnen dieses Kunststück am Donnerstag erneut gelingen, könnten sie gemeinsam mitEinzel-Goldmedaillengewinnerin Natalie Geisenberger, die zu den ersten Gratulantinnen der siegreichen Doppelsitzer gehörte, zu den erfolgreichsten deutschen Olympioniken der Geschichte aufsteigen.

Das fünfte Gold für Wendl und Arlt. Folgt bald am Donnerstag das sechste?

Kakerlaken im Quarantäne-Hotel

Wie Geisenberger hatte auch Arlt beim Olympia-Test auf der Bahn von Yanqing im vergangenen November schlechte Erfahrungen mit dem Coronamanagement im Olympia-Gastgeberland gemacht. Nach einem falsch-positiven Test war er in einem Quarantäne-Hotel isoliert worden, in dem Kakerlaken und andere Insekten zu seinen Mitbewohnern zählten. Fotos und Videos von den mangelhaften hygienischen Zuständen hatte er via Social Media verbreitet. "Diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass die Situation insgesamt verbessert worden ist", sagte Arlt nun. "Das Quarantäne-Hotel ist nun besser. Schlimmer konnte es auch nicht mehr werden." Die Goldmedaille sollte ihm das Vergessen erleichtern.