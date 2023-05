Sie hat Mick Jagger das Tanzen beigebracht

"Pony" hat ­Tina ­Turner ihren unverwechselbaren Tanzstil genannt, mit dem sie auf der Bühne hin und her tanzte, dabei ein Bein in die Luft warf, mit Armen ruderte und ihre Mähne schüttelte. Sie habe Rolling Stones-Sänger Mick Jagger diesen Tanz beigebracht erzählte sie später. In den 1980ern tourte Turner mit den Stones und trat auf der Bühne mit ihrem Freund Mick auf.