Tim Walz - Vize-Kandidat an der Seite von Kamala Harris

Im Moment ist Kamala Harris noch Vizepräsidentin. Aber nachdem Präsident Joe Biden seine Kandidatur für die Wahl am 5. November zurückgezogen hat, ist sie auch die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Und das bedeutet, dass sie selbst einen Vizekandidaten braucht.

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) berichteten US-Medien, dass Tim Walz, der demokratische Gouverneur von Minnesota, diese Aufgabe übernehmen wird. Wenig später schrieb Harris auf der Plattform X, sie sei stolz, Tim Walz als ihren Vize-Präsidentschaftskandidaten ankündigen zu können. "Als Gouverneur, Trainer, Lehrer und Veteran hat er sich für Arbeiterfamilien wie die seine eingesetzt. Es ist großartig, ihn im Team zu haben."

Walz selbst bezeichnete es als "Ehre seines Lebens", dass Harris ihn ausgewählt habe. "Ich bin voll dabei", schrieb der ehemalige Lehrer auf X. "Vizepräsident Harris zeigt uns, was politisch möglich ist. Es erinnert mich ein wenig an den ersten Schultag."

Walz wird gemeinsam mit Harris gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump und seinen Kandidaten JD Vance antreten.

Die Gegenspieler bei den Republikanern: Donald Trump und JD Vance Bild: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Ein Mann des Mittleren Westens und des Volkes

Minnesota ist ein "blauer Staat": Bei den letzten zwölf Präsidentschaftswahlen gingen die Stimmen stets an die Demokraten. Mit lediglich zehn Wahlmännern ist der Staat auch kein Schwergewicht. Aber die Demokratische Partei hofft, dass Walz auch Wähler außerhalb seines Heimatstaates ansprechen kann, insbesondere im Mittleren Westen und ländlichen Gebieten.

Nach der High School diente Walz 24 Jahre lang bei der Nationalgarde. Später arbeitete er als Lehrer, zunächst im Ausland in China und dann in den USA, in den Bundesstaaten Nebraska und Minnesota, wo er das Football-Team seiner High School zum ersten Mal zur Staatsmeisterschaft führte.

"Walz ist landesweit zwar nicht sehr bekannt, aber mit seinem Hintergrund gelingt es ihm, einen bestimmten Teil der Wählerschaft mit Glaubwürdigkeit anzusprechen", sagte Filippo Trevisan, Politikwissenschaftler an der American University in Washington, D.C., der DW.

Trevisan glaubt, dass die Harris-Kampagne Walz ausgewählt hat, um "die Wähler zu erreichen, die sie in den ländlichen Teilen Amerikas brauchen". Walz wirft Donald Trump und JD Vance vor, die Mittelschicht nicht zu kennen, erklärt Trevisan, "während er selbst aus der Mittelschicht kommt."

Politische Karriere mit progressiven Erfolgen

Von 2007 bis 2019 vertrat Walz seinen Wahlkreis in Minnesota im US-Repräsentantenhaus, wo er als ranghohes Mitglied im Ausschuss für Veteranenangelegenheiten tätig war. 2018 gewann er die Wahl zum Gouverneur von Minnesota. Während seiner Amtszeit setzte er sich dort für eine progressive Politik ein: das Recht auf Abtreibung, die Legalisierung von Marihuana für den Freizeitgebrauch und die Bereitstellung kostenloser Schulmahlzeiten für alle Kinder.

Trump und Vance ein "seltsames" Team

Walz ging als Außenseiter in das kurze Rennen um Harris' Vizepräsidentschaftskandidatur, hatte aber viele Auftritte in den Medien, bei denen er sich als Mann des Volkes und Mann vom Lande präsentierte. Er und seine drei Geschwister wuchsen in der Kleinstadt Valentine im dünnbesiedelten Staat Nebraska auf.

Die Scheinwerfer der öffentlichen Aufmerksamkeit richteten sich auf ihn, als er in einem Interview mit dem US-Sender MSNBC das republikanische Wahlbündnis von Trump und Vance als "weird" (Deutsch: seltsam) bezeichnete. Die Bezeichnung ging viral und wurde von der Harris-Kampagne aufgegriffen, die sie in Pressemitteilungen und Beiträgen in den sozialen Medien verwendete.

Walz ist der Überzeugung, dass die Republikaner das ländliche Amerika zerstört und die Menschen dort gespalten haben. Das Ziel der Kandidatur von Harris und Walz sei es, die Menschen durch gute öffentliche Schulen und eine bezahlbare Gesundheitsversorgung zusammenzubringen.