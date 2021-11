Tim Bendzko ist ein deutscher Singer-Songwriter. Seinen Durchbruch hatte er 2011 mit seiner Debütsingle "Nur noch kurz die Welt retten".

Tim Bendzko wurde am 9. April 1985 in Berlin geboren. Eigentlich wollte er immer Fußballer werden und kickte sogar beim 1. FC Union Berlin. Doch mit etwa 15 oder 16 Jahren entschied er sich doch für die Musik und startete 2011 mit seinem ersten Album "Wenn Worte meine Sprache wären" in Deutschland als Singer-Songwriter durch. Darauf folgten die Alben "Am seidenen Faden" (2013) und "Immer noch Mensch" (2016). Seine Musik wird dem Soul-Pop zugeschrieben.