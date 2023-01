Tigray-Rebellen beginnen mit Abgabe schwerer Waffen

Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) hat mit der Übergabe ihrer schweren Waffen begonnen. Das verkündete der Sprecher der Rebellenbewegung, Getachew Reda, auf Twitter. Die Abrüstung ist wesentlicher Bestandteil eines Anfang November in Südafrika unterzeichneten Abkommens zur Beendigung des Krieges im Norden von Äthiopien. Der unter Vermittlung der Afrikanischen Union erzielte Friedensvertrag sieht auch die Wiederherstellung der Versorgung in der vom Krieg zerrissenen Region vor.

Waffenübergabe in der Stadt Agula

Die Übergabe der Waffen fand in der Stadt Agula statt, etwa 30 Kilometer nordöstlich der Regionalhauptstadt Mekelle. Sie wurde von einem Beobachterteam überwacht, das sich aus Mitgliedern der TPLF, der äthiopischen Zentralregierung sowie einer regionalen Organisation, der "Intergovernmental Authority on Development" (IGAD), zusammensetzt. "Wir hoffen und erwarten, dass dies die vollständige Umsetzung des Abkommens erheblich beschleunigen wird", schrieb Reda auf Twitter.

Der Krieg in der nordäthiopischen Region begann im November 2020. Hintergrund war ein Streit um die Macht zwischen der Zentralregierung in Addis Abeba unter Ministerpräsident Abiy Ahmed und der lange in Tigray regierenden TPLF. Das benachbarte Eritrea unterstützte dabei die äthiopische Armee bei Kämpfen.

500.000 Tote, zwei Millionen Vertriebene

Der mit grausamen Mitteln ausgefochtene Krieg weitete sich mit der Zeit auf weitere Regionen aus und verursachte eine humanitäre Katastrophe. Mindestens zwei Millionen Menschen wurden vertrieben, rund eine halbe Million Menschen wurden einer US-Schätzung zufolge in dem Konflikt getötet. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International haben den Tigray-Krieg als einen der tödlichsten Konflikte der Welt bezeichnet. Allen Kriegsparteien werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

