Tigray: Konfliktparteien vereinbaren Waffenruhe

Nach fast zwei Jahren Krieg haben die äthiopische Regierung und die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) einen sofortigen Waffenstillstand vereinbart. Das sagte der Vermittler der Afrikanischen Union, der ehemalige nigerianische Präsident Olusegun Obasanjo, nach Verhandlungen in Südafrika. "Beide Parteien haben sich formell auf die Einstellung der Feindseligkeiten sowie auf Abrüstung geeinigt", sagte Obasanjo.

Rebellen sprechen von einem "Neubeginn"

Als Teil des Abkommens hätten die Konfliktparteien vereinbart, Recht, Ordnung und öffentliche Dienstleistungen wiederherzustellen sowie Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen, so Obasanjo.

Der nigerianische Ex-Präsident Olusegun Obasanjo von der Afrikanischen Union überbrachte die gute Nachricht (Archivbild)

Die in der äthiopischen Region Tigray regierende Rebellenorganisation TPLF sprach von einem "Neubeginn" und erklärte, sie habe in den Friedensgesprächen "Zugeständnisse" gemacht. Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed versprach, die Einigung umzusetzen. Er bezeichnete das Abkommen als einen "Meilenstein auf dem Weg der Reformen, die Äthiopien vor viereinhalb Jahren begonnen hat". Ahmed ist seit 2018 in dem ostafrikanischen Land an der Macht.

Auch die USA begrüßten die Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien. Sie sei "ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach von einem vielversprechenden Schritt, dem nun ein "echter Friedensprozess" folgen müsse.

Kämpfe lösten humanitäre Katastrophe aus

Der Tigray-Konflikt hatte im November 2020 mit einer Offensive der Streitkräfte Äthiopiens begonnen, nachdem die TPLF die Autorität der Zentralregierung immer wieder infrage gestellt hatte.

Ein Camp mit äthiopischen Flüchtlingen im Sudan (Archivbild)

Die Kämpfe lösten eine massive humanitäre Krise aus. Mindestens zwei Millionen Menschen wurden vertrieben. Laut einer US-Schätzung starben rund eine halbe Million Menschen in dem Konflikt. Eine fünfmonatige Waffenruhe hatte Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung genährt, Ende August entflammten die Kämpfe aber erneut.

nob/sti (afp, dpa, rtr)