Thomas Sparrow

Thomas ist in Kolumbien in einer kolumbianischen-britischen Familie und in einer deutschen Schule aufgewachsen. Er hat in Polen studiert, in Spanien gearbeitet und war Korrespondent in den Vereinigten Staaten, bevor er 2015 nach Deutschland kam.

Die größte Leidenschaft von Thomas als Journalist ist diese internationale Perspektive zu reflektieren und zu verstehen, wie andere Kulturen die Welt sehen. Das hilft ihm bei seiner Arbeit für das englischsprachige Programm der DW, und für Partnersender auf der ganzen Welt in englischer und spanischer Sprache.

Thomas ist außerdem Mitglied des DW-Faktencheck-Teams und Trainer für die DW Akademie.

Bevor er zur DW kam, war Thomas als Korrespondent für die BBC in Washington tätig. Er ist Co-Autor von mehreren Büchern über Europa.

Wenn er nicht bei der Arbeit ist, ist Thomas entweder auf Reise oder er genießt seinen Obst- und Gemüsegarten in der Nähe von Berlin.