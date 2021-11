Syrer singt bei Casting-Show deutsches Volkslied

Die Jury staunte nicht schlecht, als der 27-jährige Mazen Mohsen bei "The Voice of Germany" ein deutsches Volkslied zum Besten gab. Und zwar nicht irgendeins, sondern "Die Gedanken sind frei". Erstmals um 1780 auf Flugblättern veröffentlicht, war der Text schon damals ein Symbol des Widerstands gegen politische Unterdrückung und Ausdruck der Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Vertont wurde er erst später und von Hoffmann vom Fallersleben 1842 in dem Sammelband "Schlesische Volkslieder" veröffentlicht.

"Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?

Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen

Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei

Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei."

Foster: "So was hab ich hier noch nie gehört"

Mark Forster war von Mohsens Gesang begeistert und holte ihn in sein Team

Als Mohsen bei seinem Vortrag dann plötzlich auch noch eine Strophe auf Arabisch einflocht, wurde die Verwunderung noch größer. Bei der Casting-Show im Blind Audition-Modus hören die vier Juroren nämlich zunächst nur die Stimme der Sängerinnen und Sänger. Erst wenn sie auf den Buzzer drücken, dürfen sie sich umdrehen und dem Kandidaten ins Gesicht sehen. Das bedeutet dann aber auch, dass sie ihn in ihr Team wählen und später coachen.

Bei Mohsen drückte nur der Singer-Songwriter Mark Foster den Summer und bekannte: "Also die Songauswahl ... so was hab ich hier noch nie gehört - ein Volkslied. Irgendwie hat mich das mitgenommen und total berührt. Man merkt, du hast was zu sagen und zu erzählen."

"Willkommen in meinem Team": Mark Foster will Mohsen coachen

Gesangsvortrag mit Botschaft

Zu erzählen hat der Syrer in der Tat einiges. 2015 floh er vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat mit dem Schlauchboot übers Meer. Fast wäre er ertrunken, erinnert sich noch bis heute an die weinenden Kinder und die verzweifelten Schreie der Frauen. Doch dann plötzlich tauchte ein Schiff der Küstenwache auf, und er schöpfte wieder Hoffnung: "Sie haben mich gerettet", erzählte das "The Voice"-Talent in einem Video der Show. In Deutschland sei er überglücklich mit seinem Leben: "Hier kann ich meine Träume verwirklichen. Und ich bin total froh, dass ich die Reise geschafft habe und nun bei The Voice of Germany gelandet bin. Mein Schicksal hat mich einfach hierher gebracht."

Dass Mazen Mohsen für die Casting-Show die Volksweise "Die Gedanken sind frei" auswählte, ist kein Zufall: "Die Bedeutung, die das Lied für die ganze Welt hat, ist mir sehr wichtig", erklärte er in der Show. "Wo ich herkomme, konnte ich nicht einfach meine Meinung sagen, hier kann ich es." Damit auch seine Landsleute die Botschaft verstünden, habe er auch eine Strophe auf Arabisch gesungen. "Mit der Musik will ich eine Brücke zwischen Deutschland und Syrien bauen."

Ein neues Leben

Backstage sitzen Mohsens Freunde, die ihn als fröhlichen Menschen beschreiben, der gern lacht. 2019 wurde der Syrer mit einem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet, als er zwei Menschen vor dem sicheren Tod rettete. "Dieser Einsatz bedeutet mir sehr viel", erzählt Mohsen. "Als Gast in Deutschland möchte ich meine Dankbarkeit zeigen und mich dafür revanchieren, dass Deutschland mich empfangen hat und ich hier in Frieden leben darf."

Coach Mark Foster gibt seinem Team, darunter Mazen Mohsen (l.), musikalische Tipps

Seit zwei Jahren arbeitet Mazen Mohsen, der in der Nähe von Stuttgart wohnt, als freischaffender Musiker. In seiner Heimat hat er Musik studiert; er singt, spielt Gitarre und Laute, hat in Syrien vor seiner Flucht als Musiklehrer gearbeitet. In Deutschland hat er an Opernprojekten mitgearbeitet und mit dem philharmonischen Chor Stuttgart gesungen. Seine Version des Volksliedes bei "The Voice of Germany" ist eine moderne Variante von 2015 aus der Feder von Konstantin Wecker. Jetzt hofft er, bei der Casting-Show durchstarten zu können.