The Bobs steht für "best of the blogs" und ist ein internationaler Preis für Weblogs, der jährlich von der Deutschen Welle vergeben wird. Insgesamt gibt es "the Bobs" in 14 Sprachen und verschiedenen Kategorien.

Die Deutsche Welle sucht für die "Bobs" nach Projekten im Netz, die sich für Meinungsfreiheit und Zivilgesellschaft einsetzen. Die Preise werden jeweils von einer Jury und den Nutzern vergeben. Einer der Preise wird in Zusammenhang mit Reporter ohne Grenzen ausgelobt.