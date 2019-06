Thailands Putsch-Premier Prayuth vom Parlament bestätigt

Die zwölf Stunden lange Debatte im neu gewählten Abgeordnetenhaus war lebhaft, sie dauerte bis tief in die Nacht von Mittwoch. "Prayuth gewinnt doch nur wegen der Einmischung des Militärs", schimpft eine Abgeordnete der oppositionellen Future-Forward-Partei am Rednerpult. "Prayuth sorgt für Frieden im Land. Denken Sie doch nur an die massiven Ausschreitungen zwischen den Rothemden und den Gelbhemden, bevor Prayuth mit dem Militär eingeschritten ist", so warb dagegen eine Politikerin der juntanahen Phalang-Pracharat-Partei für ihren Kandidaten.

Der Ausgang der Abstimmung war trotz der lebhaften Debatte nicht überraschend. Kurz vor Mitternacht wurde der Putschgeneral Prayuth Chan-ocha mit 500 von 744 gültigen Stimmen aus Senat und Abgeordnetenhaus im Amt bestätigt. Gegenkandidat und politischer Hoffnungsträger der Opposition, Thanathorn Juangroongruangkit, kam auf 244 Stimmen. "Brüder und Schwestern, dies ist nicht das Ende!" sagt der unterliegende Thanatorn vor Presse und Anhängern. "Wir werden nun noch härter arbeiten. Unser Tag wird kommen", kündigt der 40jährige Parteichef kämpferisch an.

Trotz Mehrheit für Prayuth will die Opposition weiterkämpfen

Fragile Regierungskoalition

Das wuchtig anmutende Ergebnis für den seit 2014 regierenden Militärmachthaber erklärt sich daraus, dass rund ein Drittel der Stimmen aus dem Senat stammen, der mit handverlesenen Marionetten aus den Reihen des Militärs bestückt wurde. Durch den 250köpfigen Senat kam Prayuth zwar quasi im Schlafwagen ins Amt. Bei der künftigen Parlamentsarbeit zählt allerdings nur noch das 500köpfige Parlament, in dem eine fragile Regierungskoalition, zusammengewürfelt aus 19 verschiedenen Parteien, nur eine hauchdünne Mehrheit hat. "Jedes Gesetz ist jetzt auf eine ziemlich geschlossene Front der Regierungsparteien angewiesen", meint der deutsche Politologe Michael Nelson in Bangkok. Zerreißproben sind vorprogrammiert. "Kritisch könnte es beim Haushaltsgesetz im August und bei einer Misstrauensdebatte werden", meint Nelson weiter.

"Als Chef einer gewählten Koalitionsregierung wird es sich den Debatten in Zukunft häufiger stellen müssen und dabei nicht ohne Lackschäden davonkommen", meint auch Kathrin Bannach von der Friedrich-Naumann- Stiftung in Bangkok. "Die Chancen, die Polarisierung der Gesellschaft zu vermindern, stehen schlecht, da die Einschüchterungsversuche gegenüber der Opposition seit den Wahlen wieder erheblich zugenommen haben." Vor allem die vielen politisch motivierten Gerichtsverfahren gegen die Future-Forward-Partei führten zu Verärgerung der Anhängerschaft, so die Expertin.

Oppositionsführer Thanatorn (Foto von Anfang April) durfte bei der Abstimmung im Parlament nicht anwesend sein. Grund sind Vorwürfe, er habe gegen das Wahlgesetz verstoßen.

Neuer politischer Handlungsspielraum

Ändern werden sich laut politischen Beobachtern durch den Wandel zur Zivilregierung auch die politischen Rahmenbedingungen. Protestaktionen im öffentlichen Raum dürften bald wieder geduldet sein, was der Jungpartei Future Forward in die Karten spielt, die mit ihren politischen Ideen das junge Thailand repräsentiert und durch die Positionierung gegen die Regierung hohen Zuspruch erfährt. Anders als die traditionellen Parteien setzt sie auf schnelle Mobilisierungskampagnen, was laut Michal Nelson ein Risiko für die militärnahe Regierung darstellt: "Das wird von den konservativen Kräften und dem Militär normalerweise ungern gesehen. Die wünschen sich eine ruhig gestellte Bevölkerung."

Dem gewonnenen Freiraum zum Trotz befindet sich Future Forward noch immer auf einem Minenfeld der Justiz. Zahlreiche Gerichtsklagen sind gegen Thanathorn und seine Partei anhängig. Ist eine von ihnen erfolgreich, könnten sich die politischen Hoffnungen der Partei schnell in Luft auflösen.