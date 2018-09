Thai-Traumstrand Maya Bay bleibt noch länger gesperrt für Touristen

Landschaften wie im Film

The Beach

Leonardo DiCaprio spielte in "The Beach" den amerikanischen Studenten Richard Fischer, der sich in Thailand auf die Suche nach einem sagenumwobenen Strand macht. Gedreht wurde 2000 in der Maya Bay auf der Inselgruppe Ko Phi Phi, die seit 2004 Nationalpark ist. Täglich bringen Boote Touristen in die schöne Bucht. Es sind so viele, dass die Besuchermassen zum Problem geworden sind.