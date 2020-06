Wie nachhaltig ist Kleidung aus Bio-Baumwolle?

Ein rosafarbener Traum mit Puffärmeln aus Bio-Baumwolle - gerade mal 19,99 Euro kostet das Sommerkleid von H&M im Online-Shop. Für 12,95 gibt es das schlicht-elegante Neckholder-Kleid von Zara, ebenfalls aus Bio-Baumwolle.

Naturmaterialien wie Baumwolle stehen im Sommer hoch im Kurs - für Modehersteller eine gute Zeit, die eigenen Nachhaltigkeitslinien zu bewerben. Und die kommen mit klangvollen Namen daher: "wear the change" heißt es bei C&A, "join life" bei Zara, mit "CONSCIOUS" bewirbt H&M seine Öko-Kollektion. Mode für kleines Geld und fürs gute Öko-Gewissen, so die Botschaft. Schöne, neue, grüne Modewelt - tatsächlich?

Alles Bio oder was?

"Modeunternehmen nutzen die Tatsache, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ein Interesse daran haben, fair und ökologisch zu kaufen", hat Katrin Wenz, Agrar-Expertin bei der Umweltschutzorganisation BUND, beobachtet. "Bio-Baumwolle zu verwenden ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, denn hier dürfen weder Gentechnik noch synthetische Pestizide verwendet werden. Aber wie der weitere Produktionsprozess gestaltet ist - darüber sagen firmeneigene Nachhaltigkeitssiegel meist nicht viel."

Diese Nachhaltigkeitssiegel vergeben sich die Firmen selbst

Denn die Kriterien für ihre Siegel legten die Modelabel selbst fest, ergänzt Viola Wohlgemuth, Textil-Expertin der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff, da ist dem Greenwashing Tür und Tor geöffnet", so Wohlgemuth.

Unabhängige Nachhaltigkeitssiegel sagen mehr aus

Bessere Orientierung lieferten unabhängige Bio-Siegel, die außerdem auch Kriterien zum Schutz der Beschäftigten erfüllen, betonen beide Expertinnen und nennen etwa das Label Global Organic Textile Standard (GOTS) und das Siegel IVN Best. Letzteres wird vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) vergeben.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch IVN Best: der Primus unter den Öko-Siegeln Das Siegel des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft (IVN) ist das strengste Siegel am Markt. Es reguliert die ganze Produktionskette für Naturfasern vom biologischen Anbau bis zum Endprodukt. Synthetikfasern sind ausgeschlossen, weil sie viel Energie und nicht erneuerbare Rohstoffe verbrauchen. Die Sozialstandards orientieren sich an denen der International Labour Organisation (ILO).

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch GOTS - weltweit bekannt Der Global Organic Textile Standard erfordert mindestens 70 Prozent Naturfasern aus kontrolliert biologischem Ursprung. Bis zu 30 Prozent Recyclingfasern dürfen bis beigemischt sein, etwa aus Polyester. Ab 95 Prozent Bio-Anteil wird der Zusatz "organic" vergeben. Der GOTS zertifiziert die gesamte Wertschöpfungskette, auch nach den sozialen Kriterien der International Labour Organisation (ILO).

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Better heißt nicht "bio" - das BCI-Siegel Siegelinhaber ist die gemeinnützige Better Cotton Initiative, die sich aus Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sowie Textilunternehmen zusammensetzt. BCI-Baumwolle ist nach ökologischen und sozialen Kriterien zwar deutlich besser als konventionelle aber eben nicht "bio" im eigentlichen Sinne. Das BCI-Siegel wird von externen Prüfern vergeben.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Reycyling total: Cradle to Cradle Das Designkonzept Cradle to Cradle (Wiege zur Wiege) stellt den Kreislaufgedanken in den Vordergrund. Bewertet werden die Produkte in den Kategorien Materialgesundheit, Wiederverwendung, erneuerbare Energien, soziale Fairness und Wasserwirtschaft. Kreislauffähigkeit wird biologisch als auch technisch betrachtet. Es gibt fünf Zertifizierungsstufen: Basic, Bronze, Silber, Gold und Platin.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Bluesign: strenger Schadstoff-Ausschluss Bluesign reguliert den Umgang mit chemischen Schadstoffen und Risiken umfassend und über die gesamte Herstellungskette. Zertifiziert wird jede Faserart. Zwar sind besonders schädliche Substanzen ausgeschlossen. Allerdings sind - wie auch beim GOTS - keine Abwassertests für besonders schädliche Stoffe vorgesehen. Dies wird, bei beiden Siegeln, von Umweltschutzorganisationen kritisiert.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch EU-Ecolabel: EU-Blume für Textilien Das Siegel steht für "umweltfreundlichere und gesündere" Produkte. Gesundheits- und umweltschädliche Substanzen sollen begrenzt, Wasser- und Luftverschmutzung reduziert werden. Die Grenzwerte sind häufig schwächer als bei anderen Textilstandards. Auch Textilien die zum Teil oder ganz aus Recyclingfasern, inklusive Fasern aus PET-Flaschen bestehen, können das EU-Ecolabel bekommen.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Schadstofffreie Endprodukte: Made in Green Ein strenger Standard für die Textilproduktion und Endprodukte. Eine Bio-Qualität der Rohstoffe ist keine Voraussetzung, auch Recycling- und Mischfasern werden zertifiziert. Vergeben wird das Siegel von der Internationalen Oeko-Tex-Gemeinschaft, einem Zusammenschluss von Textilforschungs- und Prüfinstituten. Die Produkte müssen unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt sein.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Verbraucher im Blick: Standard 100 Das am weitesten verbreitete Siegel kann für alle Arten von Textilprodukten vergeben werden, die seine Standards einhalten. Es dient in erster Linie dem Verbraucherschutz: Geprüft wird nur auf Schadstoffrückstände im Endprodukt. Für Herstellung und Umweltschutz macht der Oeko-Tex Standard 100 keine Auflagen.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Der Blaue Engel fliegt noch nicht Das Siegel kennzeichnet Natur- als auch Kunstfasertextilien, die ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien und unter Einhaltung hoher Umweltstandards hergestellt wurden. Begutachtet wird der gesamte Produktionsweg. Siegelinhaber ist das Bundesumweltministerium. Das Problem: Es gibt noch keine Lizenznehmer und daher auch keine Textilien, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind.

Textil-Siegel für Umwelt und Mensch Klangvoll aber nicht unabhängig Solche Firmen-Siegel sind keine echten Prüf-Siegel sondern Marketing-Bezeichnungen. Denn welche Kriterien ein Produkt erfüllen muss und ob es sie einhält, entscheiden keine externen Prüfer sondern die Unternehmen selbst. Mag eine Firma noch so ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategien haben - Sicherheit bringt nur ein unabhängiges Siegel.



Heike Hess leitet die Geschäftsstelle des IVN in Berlin. Sie sagt: "Allein der Rohstoff Bio-Baumwolle macht Mode noch nicht wirklich nachhaltig". Denn für die Kleiderherstellung gebe es viele Produktionsschritte, erklärt Hess: vom Feld muss die Faser unter anderem durch die Entkörnungsanlage, die Spinnerei, Färberei, Druckerei und Näherei bis zum fertigen Kleidungsstück. "Bei jedem dieser Schritte sind ökologische und soziale Standards wichtig, wie minimaler Schadstoffeinsatz, Wasser- und Abfallmanagement, CO2-Bilanzen, Menschenrechte, gerechte Löhne, Arbeitsschutz und vieles mehr. Erst dann ist Mode nachhaltig."

Und das hat seinen Preis. So kosten Sommerkleider aus Bio-Baumwolle mit GOTS-Siegel üblicherweise zwischen 60 und knapp über 100 Euro.

Wasserverschmutzer Textilindustrie

Besonders im Nassbereich der Textilproduktion, zu dem unter anderem die Garnherstellung, das Färben und das Weben zahlen, würden viele Schadstoffe verwendet, sagt Greenpeace-Referentin Wohlgemuth. Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) stammen rund 20 Prozent der Abwässer weltweit aus der Textilfärbung und -behandlung. Die belasten vor allem in den Produktionsländern in Asien Mensch und Umwelt.

Ohne Schutzkleidung in der Chemiebrühe - ob in einer Jeans-Färberei...

... oder an einer Werkbank - Greenpeace macht mit Bildern wie diesen auf den Schadstoffeinsatz aufmerksam

Immerhin rund 80 weltweit führende Textil- und Schuhhersteller und deren Zulieferer haben sich der Greenpeace-Detox-Kampagne angeschlossen und verpflichtet, bis zum Jahr 2020 giftfrei zu produzieren. "Bio" ist das aber noch nicht.

Beim Thema Wasser gebe es noch ein weiteres Problem, erklärt Sabine Ferenschild, Expertin zum Thema nachhaltige Textilien und Bio-Baumwolle beim Bonner Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene: Der Baumwollanbau sei sehr flächenintensiv und erfordere extrem viel Wasser.

"Nachhaltig ist Bio-Baumwolle nur dann, wenn sie in regenreichen Regionen, wie etwa Indien, angebaut wird und in Mischkulturen mit Nahrungsmitteln wächst, damit sie keine Konkurrenz zu diesen darstellt. Wir beobachten aber, dass der Baumwollanbau zunehmend in Wüstenregionen verlagert wird. Das kann niemals nachhaltig sein."

Öko-Kollektionen bleiben Nischenprodukt

Kritisch sieht Ferenschild außerdem, dass die großen Modehersteller lediglich ein paar Produkte nach - eigenen - Nachhaltigkeitskriterien herstellen. Der Hauptteil aber werde weiterhin konventionell fabriziert.

Einen neuen Ansatz verfolgt Deutschland mit dem nationalen Siegel "Grüner Knopf". Das darf ein Unternehmen nur dann nutzen, wenn alle seine Produkte die vorgesehenen Standards im Bereich Umwelt und Beschäftigtenschutz einhalten.

Auch wenn der "Grüne Knopf " bislang noch nicht an die echten Bio-Siegel heranreicht, ist er für die meisten Experten ein Schritt in die richtige Richtung, denn er verhindert, dass Hersteller ihre Verantwortung auf ihre Subunternehmer abwälzen.

Ein "Öko"-Kleid für 20 Euro - wie geht das?

Nach Angaben der Bremer Baumwollbörse kostet Bio-Baumwolle auf dem Weltmarkt zwischen zehn bis maximal 50 Prozent (für Premium-Fasern) mehr als konventionell hergestellte Baumwolle. Der Rohstoff ist also nicht der entscheidende Faktor.

Laut Greenpeace ist H&M der zweitgrößte Modehersteller der Welt. Solche Mode-Riesen könnten allein durch die enormen Stückzahlen auch in ihren "Öko"-Kollektionen günstige Preise anbieten, erklärt Textil-Expertin Ferenschild.

Beim H&M-Siegel etwa bleibt außerdem unklar, ob die Baumwolltextilien für die CONSCIOUS-Kollektion wirklich zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle bestehen. Denn mit diesem Label verspricht H&M lediglich, dass die Kleidung "mindestens zu 50 Prozent aus nachhaltig gewonnenen Materialien - wie Bio-Baumwolle - besteht". Auf DW-Anfrage schreibt H&M: "Der Anteil von Bio-Baumwolle an der Gesamtmenge genutzter Baumwolle bei H&M lag zuletzt bei 16 Prozent."

Bio-Baumwolle - noch nicht mal ein Prozent

Selbst wenn die Mode-Riesen mit größeren Schritten in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollten - derzeit wäre das kaum möglich. So lag der Anteil an Bio-Baumwolle an der weltweiten Ernte laut Bremer Baumwollbörse in der Saison 2017/2018 bei gerade einmal knapp 0,7 Prozent.

Baumwolleernte in Indien - der Anteil an Bio-Baumwolle auf dem Weltmarkt ist verschwindend gering

Das eigentliche Problem aber ist: Es wird viel zu viel Kleidung produziert. Weltweit werden laut Greenpeace jedes Jahr rund 80 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt. Allein in deutschen Kleiderschränken lagerten einer Greenpeace-Studie zufolge im Jahr 2015 mehr als fünf Milliarden Kleidungsstücke. "Ein Party-Top wird im Durchschnitt aber höchstens 1,7 Mal getragen", sagt Viola Wohlgemuth.

Vom Modehersteller zum Dienstleister

"Fast-Fashion ist der SUV der Modebranche und kann einfach niemals nachhaltig sein. Die Modeindustrie muss sich wandeln vom Modehersteller zum Mode-Dienstleister", fordert die Umweltschützerin.

Erste Beispiele dafür gibt es bereits: Outdoor-Marken, die Reparatur-Dienste anbieten oder Jeans-Produzenten, die neben neuen, nachhaltig hergestellten Hosen in ihren Shops auch Reparaturabteilungen und Flächen für den Second-Hand-Verkauf eingerichtet haben. Immerhin gibt sogar Fast-Fashion-Gigant H&M auf seiner Homepage mittlerweile Tipps, zum Reparieren und zur Pflege von Kleidung.

Doch dabei müssen auch die Konsumenten mitmachen. Und das heißt, so BUND-Frau Katrin Wenz: "Weniger und dafür langlebige neue Kleidung kaufen, kaputte Kleidung reparieren lassen, Dinge, die man nicht mehr trägt, in den Second-Hand-Kreislauf geben und sich vor allem auch selbst aus ihm bedienen." Dann kann sie gelingen, die schöne, neue, grüne Modewelt.