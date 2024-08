Die Zahlen sind beängstigend: Allein am vergangenen Freitag registrierte das staatliche Klimainstitut INPE knapp 5000 Brandherde in ganz Brasilien. Mehrere Millionenstädte sind in dichte Rauchwolken gehüllt, so auch Manaus am Rio Negro. Hier im Amazonasgebiet wurden 1700 Feuer gezählt. Landesweit riefen zahlreiche Gemeinden den Notstand aus.