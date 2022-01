Taliban sprechen in Oslo mit dem Westen

In der norwegischen Hauptstadt Oslo haben die ersten offiziellen Unterredungen zwischen den radikalislamischen Taliban und westlichen Vertretern auf europäischem Boden begonnen. Zum Auftakt kam die von Außenminister Amir Chan Muttaki geführte Taliban-Delegation mit Repräsentanten der afghanischen Zivilgesellschaft zusammen, wie die norwegische Regierung mitteilte.

Für den ersten Besuchstag waren zudem Gespräche der Taliban-Delegation mit afghanischen Frauenrechtlerinnen und Journalisten angesetzt. Die Gespräche fanden hinter verschlossenen Türen statt. "Es war ein positiver Eisbrecher", sagte danach die Frauenrechtlerin Jamila Afghani gegenüber der Nachrichtenagentur afp und fügte hinzu: "Die Taliban zeigten guten Willen. Sie hörten geduldig zu und gingen auf die meisten unserer Anliegen ein. Mal sehen, was sie ihren Worten folgen lassen werden".

In diesem Konferenzzentrum finden die Gespräche mit den Taliban statt

An den politischen Gesprächen am Montag und Dienstag nehmen nach Angaben der norwegischen Regierung dann auch Vertreter aus den USA und mehreren europäischen Ländern teil, darunter Deutschland und Frankreich.

Humanitäre Krise ist Topthema

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Menschenrechtslage sowie die humanitäre Krise in Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban im August nach 20 Jahren Kampf gegen die Regierung, die von den Vereinigten Staaten und NATO-Truppen gestützt wurde, hat sich die humanitäre Notlage in Afghanistan erheblich zugespitzt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in dem Land Millionen Menschen von Hunger bedroht.

Video ansehen 02:08 Dürre und Hungersnot im Nordwesten Afghanistans (12.01.2022)

Angesichts der Krise hatte der UN-Sicherheitsrat im Dezember einstimmig die Ermöglichung humanitärer Hilfen für Afghanistan beschlossen. Allerdings soll die Hilfe nicht direkt in die Hände der Islamisten geraten. Bisher hat kein Land die Taliban-Regierung offiziell anerkannt. Auch die Gespräche in Oslo bedeuteten "keine Legitimation oder Anerkennung der Taliban", betonte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt vor dem Treffen. "Aber wir müssen mit den Behörden sprechen, die de facto das Land regieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass die politische Situation in eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe mündet."

UN-Generalsekretär António Guterres bekräftigte am Freitag, dass die Bevölkerung Afghanistans nicht als Ganzes für das Fehlverhalten der "De-facto-Behörden" bestraft werden dürfe. Die Taliban ihrerseits hatten vor Beginn der Gespräche die Hoffnung auf verbesserte Beziehungen zum Westen bekundet.

Eine Protestaktion in Oslo gegen das Treffen mit den Taliban

Verneigung vor den Taliban?

International hat das Treffen in Oslo auch Widerspruch und Kritik hervorgerufen. Sowohl in Oslo als auch vor norwegischen Botschaften in London oder Toronto protestierten Afghanen, wie aus Social-Media-Videos hervorgeht. Die Demonstranten warfen Norwegen vor, den Taliban den Hof zu machen und damit auf der falschen Seite zu stehen. Auch in Kabul protestierten einige Frauen und Mädchen im Geheimen und teilten ein Video davon.

Norwegen ist in der Vergangenheit immer wieder als Vermittler bei Konflikten in anderen Ländern aufgetreten, zuletzt unter anderem in Venezuela. Auch mit den Taliban steht das skandinavische Nicht-EU-Land seit Jahren im Dialog. Eine norwegische Delegation war in den vergangenen Tagen für Gespräche über die schwierige humanitäre Lage in Afghanistan nach Kabul gereist.

