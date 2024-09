Ein Blick in die berühmte Train Street in Vietnams Hauptstadt Hanoi: Schon vor ein paar Tagen kündigte sich Taifun Yagi in der Monsunzeit mit starken Regenfällen an, nachdem er über die Philippinen hinweggezogen ist. Der Taifun wütete in Vietnam fast 15 Stunden, speziell im Norden.