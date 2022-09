Tagebuch: Reise durch Mittel- und Osteuropa

Tag 6: Auf Wiedersehen Prag!

Wir haben in Prag viel erlebt und wollten mehr darüber wissen, ob der Krieg in der Ukraine hier den Tourismus beeinflusst. Deshalb haben wir mit verschiedenen Touristikern gesprochen. Diese äußerten sich enttäuscht über die niedrigen Besucherzahlen - für uns aber fühlte es sich an, als würden wir von Touristen überrannt werden.