Türkische Regierung nimmt K-Pop ins Visier

Sie nennen sich BTS, Blackpink, EXO, TXT und TWICE und sind zu Idolen einer ganzen Generation geworden. Und das weltweit. Die digitale Strategie der Musiklabels, die hinter den sorgfältig gecasteten androgynen Girl- und Boygroups stehen, haben dem K-Pop-Hype ausgerechnet in Pandemie-Zeiten einen Boost verliehen. Einige ihrer Videos haben über eine Milliarde Views. Ihre Online-Community ist eine der aktivsten der Welt. Kürzlich feierte Twitter sein zehnjähriges #kpop-Hashtag-Jubiläum.

#kpopyasaklanmasın - #KPopsollnichtverbotenwerden

Auch die Jugend der Türkei ist Teil dieser globalen Fangemeinschaft. Sie ist weltweit auf Platz 12, was die Anzahl der abgesetzten K-Pop-Tweets angeht. Hier trendet derzeit vor allem ein Hashtag: #kpopyasaklanmasın - #KPopsollnichtverbotenwerden. Aus sicherer Quelle wollen bestürzte Fans wissen, dass K-Pop ab Mitte September in der Türkei verboten werden soll. Wahrheit, reine Panikmache oder gar der Versuch, Stimmung gegen die Regierung zu machen?

Die Ursprünge dieses Gerüchts sind nebelig. Zuerst erschien ein Artikel, demzufolge drei Mädchen angeblich von zuhause ausreißen wollten, um nach Südkorea zu reisen. Ein koreanischer Film habe sie dazu inspiriert. Später sagte der Vater von einem der Mädchen, koreanische Filme schaue seine Tochter zwar gerne, aber nach Korea habe sie nie gewollt.

Kurz darauf erschien ein weiterer Artikel, der erklärte, das Familienministerium untersuche, inwieweit K-Pop Jugendliche von ihren Familien entferne und sie zu einem geschlechtslosen Leben ermutige.

Debatte offenbart gespaltene Gesellschaft der Ära Erdoğan

Schließlich meldete sich die Ministerin für Familie und Soziales, Derya Yanık, zu Wort. In einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender NTV erklärte sie: "Wir untersuchen alles, was im Bereich der Populärkultur produziert wird, was Kinder interessieren und was sie negativ beeinflussen könnte. Alles, wovon wir denken, dass es Kindern schaden könnte." Verbieten könnten sie ohnehin nichts, erklärte die Familienministerin weiter. Sie könnten höchstens Inhalte prüfen und gegebenenfalls bestimmte juristische Mechanismen in Gang setzen, die etwa einzelne Bilder verbieten. "Es handelt sich hier um Agitation", tat die Ministerin die Gerüchte ab.

Seitdem tobt eine verbale Schlacht zwischen verschiedenen Fronten. Der von wagen Aussagen und Gerüchten losgetretene und seitdem mit heftigen Emotionen auf beiden Seiten geführte Kampf offenbart vor allem eins: Die zwei Pole einer Gesellschaft, die in den 20 Jahren der Ära Erdoğan so weit auseinandergedriftet sind wie nie zuvor. Von einem gesellschaftlichen Konsens ist keine Spur.

Kritikpunkt "Geschlechtslosigkeit"

So warnt in einem Video die islamistische, regierungsnahe Tageszeitung Yeni Şafak (Neue Morgendämmerung), die für ihre Hassreden gegen Oppositionelle und Minderheiten bekannt ist, vor den Gefahren, die angeblich von K-Pop ausgehen. "Die muslimischen Kinder sind einem Bombenhagel aus Musik und Serien ausgesetzt, den man als K-Pop bezeichnet. Besonders Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt werden, hören diese Musik, um sich nicht einsam zu fühlen." Das Hauptproblem sei laut Experten, so das Video, die Geschlechtslosigkeit, die diese Videos transportierten.

Auch Hatice Kübra Tongar ist der Meinung, dass es für die Entwicklung von Jugendlichen nicht gut ist, Vorbilder zu haben, die man nicht klar als Mann oder Frau identifizieren könne. Die "Social-Mum" betreibt einen eigenen YouTube-Kanal mit knapp 300.000 Abonnenten und bezeichnet sich als Erziehungsexpertin. Sie geht noch einen Schritt weiter: "Die Seele, die menschliche Natur stört sich an so etwas. Hätte die menschliche Natur das gewollt, hätte Gott, der Allmächtige, uns nicht das Volk Lots als Beispiel für ein verdorbenes Volk genannt. Das heißt, das ist nicht normal und daher können wir das nicht als normal betrachten."

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Blackpink Die vier Frauen von Blackpink gehen mit ihrer Musik nicht nur in ihrer Heimat Korea durch die Decke, sondern sind derzeit sogar die gefragteste Girlband der Welt. Ihre Single "Kill This Love" knackte einen YouTube-Rekord: Binnen 24 Stunden wurde sie knapp 60 Millionen Mal geklickt. Bei der Vermarktung der Gruppe folgt das Label YG Entertainment ganz offensichtlich dem Motto "sex sells".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen BTS (Bangtan Boys) Die Gruppe BTS ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter im K-Pop-Kosmos. Im Ranking "Social 50" der US-Wochenzeitung Billboard, das die weltweite Popularität von Künstlern in sozialen Netzwerken misst, belegen sie seit Jahren Platz 1; bei YouTube und TikTok haben sie Rekorde gebrochen. Vor kurzem hatte die international erfolgreiche Band eine Pause eingelegt - um neue Energie zu tanken.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen EXO EXO landen im "Social 50"-Ranking von Billboard gleich hinter BTS. Sie teilen sich auf in EXO-M (Mandarin) für den chinesischen Markt und EXO-K für den koreanischen. 2014 reichten zwei Bandmitglieder Klage ein. Kris Wu und Luhan warfen SM Entertainment vor, sie ungerecht zu behandeln und mit ihren Methoden gesundheitliche Probleme bei ihnen hervorgerufen zu haben. Das Label wies das zurück.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Cha In Ha Die Musik aus Südkorea hat weltweit Millionen von Fans, ist einer der größten Export-Hits des Landes. Für die vielen Bands bedeutet das aber auch einen harten Konkurrenzkampf. Ende 2019 wurden die K-Pop-Sängerinnen Goo Hara von der Girlband Kara und Sulli von f(x) tot aufgefunden. Mit dem Tod von Schauspieler und Sänger Cha In Ha (Bild) wurde der K-Pop nun erneut erschüttert.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen GOT7 Großer Publikums-Liebling am K-Pop-Himmel sind ebenfalls GOT7. 2014 eroberte die siebenköpfige Boyband die Charts im Sturm, landete mit ihrem ersten Album "Got It?" sogar auf Platz 1 der Billboard World Albums Chart; weitere Top-Platzierungen folgten. Sowohl auf den Bühnen der Welt als auch in den Sozialen Netzwerken wissen die Jungs ihre - vor allem weiblichen - Fans zu begeistern.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Stray Kids Stray Kids wurden 2017 in einer gleichnamigen Reality-Show gecastet und spielen im K-Pop-Geschäft längst ganz oben mit. Bei ihrer Europatournee im Sommer traten sie auch vor Tausenden von Zuschauern in Berlin auf. Ende Oktober wurde bekannt, dass Bandmitglied Woojin die Gruppe aus "persönlichen Gründen" verlässt. Das Management entschuldigte sich bei den Fans für "eventuelle Unannehmlichkeiten".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen MONSTA X Auch MONSTA X wurden im Fernsehen bei einer Ausscheidungsshow gecastet und sind seit ihrer Gründung 2015 bereits um ein Mitglied geschrumpft. Laut Medienberichten soll Wonho Schulden haben. Das Label Starship Entertainement teilte daher mit, die Band mache fortan zu sechst weiter, damit die jüngsten Ereignisse nicht von "all den aufregenden Dingen", die MONSTA X erleben, ablenkten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen NCT NCT (Neo Culture Technology) bestehen aus 21 Mitgliedern, die sich in vier Untergruppen gliedern - eine übliche Praxis im K-Pop, um die verschiedenen asiatischen Musikmärkte gezielter anzusprechen. Besonders erfolgreich sind derzeit NCT 127. Sie durften in diesem Jahr als erste K-Pop-Gruppe bei der berühmten Macy’s Thanksgiving Day Parade (Bild) in New York auftreten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Seventeen Die 13-köpfige Boygroup Seventeen hat drei Untergruppen, die jeweils auf Rap und HipHop, Gesang und Choreografie spezialisiert sind. Außergewöhnlich ist, dass sie an der Produktion von Musik und Tänzen stark beteiligt sind. Erst kürzlich teilten Seventeen mit, dass Mitglied S. Coups vorerst pausiere. Sie sprachen von gesundheitlichen Problemen und Angstzuständen und baten die Fans um Verständnis.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Big Bang 2012 standen Big Bang, eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands überhaupt, noch zu fünft auf der Bühne (Bild). Inzwischen ist auch diese Gruppe um ein Mitglied geschrumpft: Seit März wird gegen Lee Seung-hyun, besser bekannt unter dem Künstlernamen Seungri, ermittelt, weil er Teil eines Prostitutionsrings gewesen sein soll. Daraufhin beendete er seine Karriere. Der Prozess steht noch aus. Autorin/Autor: Bettina Baumann



Türkische Fangemeinde nicht wegzukriegen?

Die K-Pop-Fans auf der anderen Seite sind von dieser Rhetorik wenig beeindruckt. Dass Internetseiten gesperrt werden können, wissen sie. Wie man die Sperrungen umschifft, auch. "Wenn sie es verbieten, ändere ich meine Einstellungen und schaue weiter", schreibt eine Userin abgebrüht unter ein K-Pop-Musik-Video. "Als hätte die Türkei keine anderen Probleme, habt ihr es jetzt auf K-Pop abgesehen", eine andere.

Auch die 23-jährige Studentin Güneş ist ein großer Fan. Seit sie Teenagerin ist, liebt sie koreanische Filme, Serien und Musik. Die derzeitige Aufregung um K-Pop kann sie nicht nachvollziehen. "Ich denke, dass die koreanische Gesellschaft ähnlich konservativ ist wie unsere", sagt sie. Da sei es absurd, zu behaupten, die Stars würden zur Geschlechtslosigkeit oder Homosexualität aufrufen. Dass die männlichen Sänger geschminkt, mit Nagellack, gefärbten Haaren und farbigen Kontaktlinsen auf die Bühne gehen, sei Teil ihrer Musikkultur und heutzutage auch nicht mehr außergewöhnlich, sagt sie. Das gehöre dazu, um sich abzugrenzen und Eindruck zu hinterlassen. Dass K-Pop in der Türkei zum Schweigen gebracht werden kann, glaubt sie nicht. "In Korea ist es eine riesige Sache, ein Idol zu sein. Die Leute arbeiten sehr hart dafür. Und auch die Fan-Kultur ist sehr groß. Die hat sich jetzt auch in der Türkei etabliert. Vielleicht sind wir sogar eine der größten Fangemeinden. Die kriegt man nicht weg."

Generation Z pro Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit

In ihren Liedern singen die koreanischen Stars über Leistungsdruck und den Wunsch, alleine über sich und ihr Leben zu bestimmen. Themen, die die türkischen Jugendlichen nur zu gut kennen. Über elf Prozent der Stimmen werden bei den nächsten Wahlen 2023 aus der Generation Z kommen. Staatspräsident Erdoğan hätte gerne gesehen, dass diese Generation zu einer "religiösen Jugend" heranwächst. Doch es trendet noch ein anderes Hashtag in der Türkei: #oymoyyok - #KeineStimmefürdich. In einer Umfrage haben diese Jugendlichen die Werte angegeben, die ihnen am wichtigsten sind: Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Mit Zensur verträgt sich das nicht.