Türkei: Das Jahrhundertbeben und die Folgen

Nach dem schweren Erdbeben mit vielen Toten und Verletzten erreichen immer mehr Rettungsteams das Katastrophengebiet. Noch immer werden Menschen unter den Ruinen vermisst. Kritik regt sich an der Bauweise von Gebäuden, die jetzt in Trümmern liegen.

Türkei: Das Beben und die syrischen Flüchtlinge

Die syrischen Flüchtlinge im Grenzgebiet zur Türkei trifft das Erdbeben doppelt hart. Viele haben durch die Naturgewalt ihr Hab und Gut verloren. Zusätzlich machen sie sich Sorgen um die zurückgebliebenen Verwandten im Bürgerkriegsland Syrien.

Deutschland/Belarus: Mit Humor gegen die Diktatur

Belarussische Filmemacher drehen im Berliner Exil satirische Videos über die Situation in ihrer Heimat. Aus Angst vor Repressalien mussten sie vor Machthaber Lukaschenko fliehen. Doch mundtot lassen sie sich nicht machen.

Italien: der Motorradtherapeut

Freestyle-Motocross-Champion Vanni Oddera hilft behinderten und kranken Kindern, indem er sie auf seinem Bike mitnimmt. Er zaubert den Kleinen damit ein Lachen ins Gesicht. Diese „Motor-Therapie“ wird mittlerweile sogar wissenschaftlich anerkannt.

Schweiz: Die Rückkehr des Wisents

Seit 1000 Jahren ist der Wisent in der Schweiz ausgestorben, jetzt soll die Rinderart wieder angesiedelt werden. Die ersten Exemplare leben bereits eingezäunt im Kanton Solothurn. Später sollen die größten Landsäugetiere Europas ausgewildert werden.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 16.02.2023 – 00:00 UTC

DO 16.02.2023 – 04:30 UTC

DO 16.02.2023 – 08:03 UTC

DO 16.02.2023 – 13:03 UTC

DO 16.02.2023 – 17:03 UTC

FR 17.02.2023 – 01:30 UTC

FR 17.02.2023 – 06:30 UTC

FR 17.02.2023 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 16.02.2023 – 00:00 UTC

DO 16.02.2023 – 04:30 UTC

DO 16.02.2023 – 13:03 UTC

DO 16.02.2023 – 17:03 UTC

FR 17.02.2023 – 01:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3