Türkei besiegelt Austritt aus Istanbul-Konvention

Per Dekret hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im März Fakten geschaffen: Er kündigte den Austritt aus der Istanbul-Konvention an. Das Abkommen des Europarates aus dem Jahr 2011 soll Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt durch verbindliche Rechtsnormen unterbinden. Damals unterschrieb die Türkei als erstes Land das Übereinkommen - nun möchte sich die Türkei ab dem 1. Juli wieder davon lösen.

Das Abkommen werde von einer Gruppe von Menschen dazu benutzt, "Homosexualität zu normalisieren", so die Begründung aus dem Präsidentenpalast. Dies sei ein Verstoß gegen die sozialen und familiären Werte der Türkei, begründete der Kommunikationsdirektor des Präsidialamtes, Fahrettin Altun.

Die Istanbul-Konvention sei ein Verstoß gegen familiäre und soziale Werte, meint der türkische Präsident Erdogan

Klagen sollen Austritt verhindern

Frauenrechtlerinnen, Anwaltskammern und die Opposition haben die Hoffnung jedoch nicht ganz verloren und versuchen, den türkischen Austritt doch noch abzuwenden. Viele Klagen wurden seit der Ankündigung beim Staatsrat (vergleichbar mit dem Obersten Verwaltungsgericht in Deutschland) eingereicht, um den Austritt aus der Konvention rückgängig zu machen. Eine Entscheidung wurde von dem Gericht jedoch bisher nicht getroffen.

Dass der Staatsrat sich dazu immer noch nicht festgelegt hat, sei eine weitere rechtswidrige Haltung, sagt die Anwältin Hülya Gülbahar von der Frauenplattform für Gleichstellung (EŞİK) der Deutschen Welle. "Wenn Sie ein Gebäude am nächsten Tag abreißen wollen, macht es doch auch keinen Sinn, die Vollstreckung erst nach dem Abriss einzustellen." Dass das Gericht bisher keine Entscheidung getroffen hat, verstoße gegen die Rechtsstaatlichkeit, so die Anwältin.

Anwältin Yelda Kocak klagt gegen den Austritt

"Obwohl wir den Fall damals unmittelbar nach Bekanntgabe des Dekrets eröffnet haben, führt die zehnte Kammer des Staatsrats ein äußerst willkürliches und langsames Verfahren", kritisiert die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Yelda Kocak, die im Namen der türkischen Arbeiterpartei (TİP) eine Klage gegen den Austritt eingereicht hatte. Die Präsidentielle Behörde für Recht und Gesetzgebung habe ihnen erklärt, dass die Klage abgewiesen werden würde, weil sie "ungerecht und ohne Rechtsgrundlage" sei, berichtet Kocak.

Austritt ohne parlamentarische Abstimmung

Andere Anwälte kritisieren, dass der Ausstieg aus der Konvention per Dekret besiegelt wurde. Weil das Parlament damals die Istanbul-Konvention genehmigte, sei es für viele Juristen unverzichtbar, dass erst das türkische Parlament mit einem Gesetz die Beendigung der Istanbul-Konvention einleite.

Hülya Gülbahar verweist zudem darauf, dass das Gesetz "zur Vorbeugung von Gewalt gegen Frauen und zum Schutz der Familie" aus dem Jahr 2012, das die Istanbul-Konvention rechtlich verankern soll, auch nach dem Austritt weiter in Kraft sei. Es soll Frauen vor Gewalt schützen und finanzielle Leistungen oder Schutzunterkünfte für Betroffene bereitstellen.

Hülya Gülbahar: "Wir werden die Istanbul-Konvention nicht aufgeben"

"Solange dieses Gesetz in Kraft ist, wird auch die Istanbul-Konvention in Kraft sein", urteilt Gülbahar. "Wir werden die Istanbul-Konvention nicht aufgeben", fügt sie hinzu. "Das Übereinkommen enthält wichtige Bestimmungen wie das Verbot von Kinderehen, die Festlegung von Stalking und Gewalttaten gegen Frauen als Verbrechen oder das Recht der Frau auf Bildung." Mit dem Austritt aus der Konvention erkläre die Türkei der Welt, dass es nicht die Aufgabe des Staates sei, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, so Gülbahar.

Frauenorganisationen kündigen Proteste an

Zahlreiche Frauenorganisationen haben bereits angekündigt, am 1. Juli landesweit Aktionen zu starten. Die von mehreren Organisationen unterstützte Kampagnengruppe "Istanbul-Konvention anwenden" kündigte an: "Wir machen weiterhin Lärm und sind bis zum 1. Juli täglich auf der Straße, damit die Entscheidung zurückgenommen wird. Wenn die Entscheidung nicht zurückgezogen wird, befinden wir uns ab dem 1. Juli in einer Revolte."

Auch wenn die Istanbul-Konvention theoretisch noch durch die Klagen beim Staatsrat der Türkei abgewendet werden könnte, gibt es weitere Probleme. Zwar ließ die Türkei das Übereinkommen 2014 ratifizieren und als Gesetz verankern. Doch in der Praxis, sagen Kritikerinnen und Kritiker, werden die Rechtsnormen der Istanbul-Konvention in der Türkei ohnehin nicht angewandt. Daher konnte die Istanbul-Konvention bereits vor dem Austritt Gewalt gegen Frauen so gut wie nicht verhindern.

Aus dem Türkischen adpatiert von Daniel Derya Bellut