"Super Tuesday": Eine Spielanleitung für die US-Vorwahlen 2020

In den vergangenen Monaten haben die US-Demokraten vor Fernsehkameras debattiert, sich gegenseitig verspottet und sogar gedemütigt - alles in der Hoffnung, der nächste Präsidentschaftskandidat ihrer Partei zu werden.

Etliche Millionen Dollar flossen in Verleumdungskampagnen. Sogar ihre Social-Media-Konten haben sie benutzt, um gefälschte Zitate über Parteikollegen zu verbreiten.

Es ist ein hässlicher, parteiinterner Schlagabtausch. Als würde man ein "kreisförmiges Erschießungskommando" beobachten, so formuliert es ein US-amerikanischer Politikexperte. Der Höhepunkt des Spektakels fällt auf diesen Dienstag, den sogenannten "Super Tuesday".

Nun die große Frage: Wie gewinnt man den "Super Tuesday" oder sogar das gesamte Spiel?

1.991 Punkte reichen für den Sieg

Wenn Sie Demokrat sind und es schaffen, 1.991 von möglichen 3.979 Punkten zu erreichen, sind Sie der nächste Kandidat für das Amt des US-Präsidenten. Obwohl: Eigentlich ist es nicht ganz richtig, von Punkten zu sprechen. Denn bei den Vorwahlen werden keine Punkte vergeben, sondern die Parteimitglieder geben ihr Votum ab, das sie dann auf 3.979 Delegierte übertragen, die dann wiederum den Kandidaten wählen - aber das Prinzip ist dasselbe.

Welche Rolle spielt der "Super Tuesday"?

Rund 1.350 Punkte - oder Delegierte - stehen am "Super Tuesday" auf dem Spiel. Es ist der 24-Stunden-Zeitraum, in dem die Parteimitglieder in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig abstimmen. Kurz davor ergaben Hochrechnungen, dass der erste der "vier Bs" (Bernie, Biden, Bloomberg, Buttigieg), US-Senator Bernie Sanders, an diesem Super-Dienstag wohl die meisten Delegierten - über 500 - abräumen wird. Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden wird voraussichtlich etwa 300, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg 200 und die US-Senatorin Elizabeth Warren mehr als 100 Delegierte gewinnen. Pete Buttigieg, ehemaliger Bürgermeister von South Bend, Indiana, hätte etwa 50 Delegiertenstimmen erringen können. Aber der vierte der "vier Bs" hat unmittelbar vor dem Super Tuesday aufgegeben. Buttigieg ruft nun - wie zuvor bereits Ex-Kandidatin Amy Klobuchar - dazu auf, Joe Biden zu unterstützen.

Wie funktioniert das Punktesystem?

Wenn Sie die Zahl der Delegierten in den einzelnen Bundesstaaten vergleichen, denken Sie vielleicht, dass einige Staaten wichtiger sind als andere. So kommen aus dem bevölkerungsreichen Kalifornien 415 und aus Texas 228 Delegierte, weit mehr als etwa aus den kleinen Neuenglandstaaten Maine (29) und Vermont (16). Und in der Tat: Wenn ein Bewerber 20 Prozent der Stimmen in Kalifornien erhält, sahnt er mehr als 80 Delegierte ab. Das ist ein Sieg - und ein Schritt in Richtung der 1.991-Schwelle.

Aber: Damit haben die Kandidaten einen Anreiz, möglichst viele Menschen an vielen Orten anzusprechen. "The winner takes it all" gibt's nicht. Oder anders gesagt: Bitte löschen Sie aus Ihrem Gedächtnis die Landkarten, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen zeigen - die US-Bundesstaaten sind dort entweder blau (Demokraten) oder rot (Republikaner). So funktioniert das bei den Vorwahlen nicht.

Anfang Februar wählten die US-Demokraten in Iowa ihre Delegierten

Und nach dem Super-Dienstag?

Geht die Show weiter. Für einige. Für die Kandidaten, die am Super-Dienstag schlecht abschneiden, sind die Würfel quasi schon gefallen: Es wird - statistisch gesehen - sehr unwahrscheinlich, dass sie die Nominierung gewinnen. Sie sind raus.



Wie viele Kandidaten auch immer übrig bleiben, sie werden sich darauf konzentrieren, so viele der verbleibenden 2.500 Punkte wie möglich zu ergattern. Das wird im Laufe der nächsten Monate geschehen. Das Prozedere endet am 6. Juni, wenn die Inselgruppe Virgin Islands die letzten elf Punkte vergibt.

Super-Delegierte bringen Bonuspunkte

Und wie geht es dann weiter? An dieser Stelle werden die Spielregeln merkwürdig. Für eine Nominierung als Präsidentschaftskandidat brauchen ein Bewerber oder eine Bewerberin eine absolute Mehrheit von mindestens 1.991 der 3.979 Delegiertenstimmen. Aber: Wenn bis zum Ende der Vorwahlen kein einziger Kandidat der US-Demokraten diese Schwelle erreicht hat, gibt es eine zweite Runde. Das ergibt doch erstmal Sinn, oder? Also stimmen die Parteimitglieder wieder ab?

Nein, das tun sie nicht. Denn nun kommen die sogenannten Super-Delegierten ins Spiel. Wie die Engel der Herrlichkeit... oder des Todes - wie man's nimmt - könnten sie im Juli beim Nominierungsparteitag der Demokraten in Milwaukee, Wisconsin, vom Himmel herabschweben. Und aus ihren Manteltaschen wird es 750 Bonuspunkte regnen. Das ist die Joker-Regel des Spiels. Die Super-Delegierten werden nicht durch die Vorwahlen bestimmt, sondern sind Kraft ihrer politischen Ämter stimmberechtigt. Sie können ihre Stimme einem Bewerber ihrer Wahl geben und damit Königsmacher (oder Königinnenmacher) sein.

Ordnung muss sein, auch bei Vorwahlen: In Iowa wird die Fahne geglättet

Niemand weiß, ob und wie sich die Rolle der Super-Delegierten auf die Vorwahlen auswirken wird. Aber eines ist sicher: Am 16. Juli wird nur noch ein Kandidat der Demokraten übrig sein - nur einer! - und er oder sie wird noch mehr Wunden davontragen als nach den Vorwahlen am Super-Dienstag.

Dann wird es endlich an der Zeit sein, das "kreisförmige Erschießungskommando" hinter sich zu lassen und sich stattdessen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 dem Einzelkampf mit Donald Trump zu stellen.