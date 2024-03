Super Tuesday bei den US-Vorwahlen: Was ist das?

Am diesem Dienstag, dem Super Tuesday, steht im US-Präsidentschaftswahlkampf ein bedeutender Moment bevor. Sowohl Republikaner als auch Demokraten werden in über einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen abhalten, darunter Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Diese Vorwahlen entscheiden darüber, welche Kandidaten im November als Präsidentschaftsanwärter für die jeweiligen Parteien antreten werden.

Präsident Joe Biden: Eigentlich konkurrenzlos in seiner Partei Bild: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Auf Seiten der Republikaner konkurrieren der ehemalige Präsident Donald Trump und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, um die Nominierung ihrer Partei.

Bei den Demokraten strebt Amtsinhaber Joe Biden eine weitere Amtszeit an. Er tritt in den parteiinternen Vorwahlen ohne ernsthafte Konkurrenz an.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass es am Ende erneut zu einem Duell zwischen Biden und Trump kommen wird.

Was ist der Super Tuesday?

Am Dienstag sind Vorwahlen in 15 der 50 Bundesstaaten und dem Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Vorwahlen sind landesweite Wahlen, bei denen Wählerinnen und Wähler für die Kandidatin oder den Kandidaten einer Partei stimmen, die oder der später bei den allgemeinen Wahlen antritt. Von Maine bis Alaska und von Texas bis Kalifornien geben die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für den bevorzugten Bewerber ab. Die Regeln für die Vorwahlen, einschließlich der Frage, wer wählen warf, werden von den einzelnen Bundesstaaten und den Parteien festgelegt.

Nikki Haley: Denkt nicht ans Aufgeben Bild: Scott Eisen/Getty Images

Tatsächlich stimmen nicht beide Parteien in jedem dieser Bundesstaaten ab. In Alaska sind es etwa nur die Republikaner, die Demokraten ziehen am 6. April nach. In Iowa werden bei den Demokraten wiederum die Ergebnisse der seit Wochen laufenden Briefwahl bekanntgegeben. Trotzdem kommen sehr viele Stimmen für die Delegierten auf den Parteitagen zusammen.

Entscheidet der Super Tuesday die Vorwahlen?

Formell entscheidet der Super Tuesday noch nicht final die Vorwahlen. Bei den Republikanern geht die Rechnung für den führenden Bewerber Donald Trump nicht ganz auf. Er verfügt Reuters zufolge nach der Vorwahl im Regierungsbezirk Washington, D.C. über 247 Stimmen, seine verbliebene Rivalin Nikki Haley über 43.

Da mindestens 1215 Stimmen zum Sieg erforderlich sind, würde es selbst dann nicht reichen, wenn er am Dienstag alle Stimmen gewinnen würde. Die Republikaner gingen zuletzt von einer Ausbeute von mindestens 773 Stimmen aus.

Wann stehen die Ergebnisse fest?

Das kommt auf die Zeitzone an. Alaska liegt - je nach Zeitzone - zehn Stunden hinter Deutschland. In Kalifornien werden bis zum 12. März noch Briefwahlstimmen berücksichtigt, die bis Dienstag gestempelt wurden.

Warum finden so viele Wahlen an einem Tag statt?

In den USA sind Wahlen traditionell am Dienstag, was den "Tuesday" erklärt. Dabei entscheiden die einzelnen Bundesstaaten über den Ablauf der Abstimmungen, auch bei den Vorwahlen. Seit Jahrzehnten wird über eine Reform des Systems diskutiert, unter anderem über eine "National Primary", bei der alle Staaten am selben Tag abstimmen würden. Die Bündelung auf möglichst wenige Tage wäre ein Schritt dorthin.

Wählen immer dieselben Staaten am Super Tuesday?

Nein, der Ablauf in den USA ist von Wahljahr zu Wahljahr unterschiedlich. Im Jahr 2008 gab es einen "Super Duper Tuesday" mit Vorwahlen in 24 Bundesstaaten.

Donald Trump: Favorit bei den Republikanern Bild: Alon Skuy/AFP/Getty Images

Die letzten Präsidentschaftsvorwahlen in diesem Wahljahr finden am 4. Juni statt. Offiziell gekürt werden die Kandidaten auf den Parteitagen. Der Nationalkonvent der Republikaner findet vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee statt, der Nationalkongress der Demokraten vom 19. bis 22. August in Chicago.

Was sind Caucuses?

Caucuses sind wie Vorwahlen eine Möglichkeit für eine politische Partei, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zu bestimmen. Im Gegensatz zu Vorwahlen handelt es sich bei Caucuses jedoch um ein System lokaler Versammlungen, die in der Regel zu einer bestimmten Zeit stattfinden und mehrere Stunden dauern können.

Sie bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, öffentlich über die Kandidatinnen und Kandidaten zu diskutieren. Die Abstimmung erfolgt nicht immer geheim, sondern manchmal auch durch Handzeichen.

Früher waren Caucuses die gängigste Form der Kür von Präsidentschaftskandidaten. Heute wird diese Methode nur noch in fünf Bundesstaaten angewandt, darunter Iowa, North Dakota und Montana.

Astrid Prange, dh, sth, Reuters, dpa