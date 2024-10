Vor Geschäften und an Tankstellen stehen die Menschen jetzt Schlange, um sich zu versorgen. Präsident Joe Biden wird am Mittwoch in den vom Sturm "Helene" stark betroffenen Bundesstaat North Carolina reisen, um sich vor Ort ein Bild der Zerstörung zu machen. Am Montag kündigte er bereits umfassende Bundeshilfen an.