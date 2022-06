Streit um Ägäis-Inseln: Erdogan droht Athen

Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den NATO-Staaten am östlichen Mittelmeer, Türkei und Griechenland, wird durch neue Äußerungen des türkischen Präsidenten weiter belastet. Recep Tayyip Erdogan verschärft den Ton und warnt Griechenland vor einer "weiteren Aufrüstung" griechischer Inseln in der östlichen Ägäis. Athen solle "Träume, Äußerungen und Handlungen vermeiden, die es bedauern würde", sagte er bei einem Militärmanöver an der westtürkischen Küste bei Izmir, an denen auch NATO-Verbündete beteiligt waren. "Reißt euch zusammen (...) ich spaße nicht", sagte Erdogan. Solche Aktionen Athens könnten "katastrophale Konsequenzen" haben.

Der Streit um die Inseln ist nur einer von vielen Konflikten zwischen den Nachbarn. Bei dem Zank in der Ägäis geht es im Hintergrund seit langem vor allem auch um die reichen Gasvorkommen in der Region.

Türkische Kampfjets, hier bei dem Manöver bei Izmir, dringen immer wieder in den griechischen Luftraum ein

Die Türkei beschuldigt Griechenland seit längerem, die Inseln in der östlichen Ägäis militärisch aufzurüsten, was aus Ankaras Sicht Verträge zwischen beiden Staaten verletzt. Ankara beruft sich auf Verträge, die nach den beiden Weltkriegen - Lausanne (1923) und Paris (1947) - geschlossen wurden, wonach diese Inseln nicht militarisiert sein dürfen. Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte, Ankara werde die Souveränität Athens über die Inseln in Frage stellen, wenn Athen weiter Truppen dorthin entsende.

Griechenland weist türkische Ansprüche zurück

Athens Position dazu ist, dass die griechischen Truppen auf den Ägäis-Inseln sind, weil sich auf der türkischen Seite Militärkasernen sowie Flugzeuge und Schiffe der Türkei befinden. Die Militarisierung wird mit der Bedrohung durch zahlreiche Landungsboote an der türkischen Westküste und dem Recht eines jeden Staates auf Selbstverteidigung begründet. Ansprüche der Türkei in der Ägäis wies die Regierung in Athen erneut zurück.

Regierungssprecher Giannis Oikonomou sagte: "Wir rufen die Türkei dazu auf, ihre Taktik der Provokationen zu beenden und einzusehen, dass der einzige Weg die verantwortungsvolle und aufrichtige Verständigung ist." Diese Verständigung müsse auf Basis des internationalen Rechts und des absoluten Respekts der Souveränität eines jeden Landes erfolgen.

Das griechische Außenministerium veröffentlichte im Internet eine Serie von historischen Karten, die bis in das Jahr 1923 zurückreichen und nach griechischer Auslegung die "einseitigen und illegalen Ansprüche" der Türkei als nicht berechtigt beweisen. Ankara erhebe illegitim Anspruch auf die halbe Ägäis und große Teile des östlichen Mittelmeers.

Der türkische Präsident Erdogan nutzte seinen Auftritt bei Izmir, um offiziell anzukündigen, dass er bei der für Juni 2023 angesetzten Präsidentenwahl erneut antreten will

Türkische Kampfjets verletzten zuletzt fast täglich den griechischen Luftraum und überflogen selbst große bewohnte Inseln wie Rhodos, Samos und Kos. In Izmir beobachtete Erdogan am Donnerstagvormittag, wie die türkische Armee an einem türkischen Strand direkt gegenüber der griechischen Insel Samos die Einnahme eines Küstenabschnitts durch Landungstruppen trainiert. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu übertrug die Übung live.

